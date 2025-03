DHS acelera proceso para otorgar campaña publicitaria a dos compañías vinculadas a republicanos

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos pasó por alto un proceso de licitación completamente competitivo para otorgar a dos empresas vinculadas a los republicanos la primera parte de una campaña de publicidad por televisión de 200 millones de dólares en la que se elogia al presidente Donald Trump por su mano dura contra la inmigración ilegal.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) informó el mes pasado que había llevado a cabo un “proceso competitivo de adquisición” para la campaña. Pero en un documento publicado el viernes en una base de datos federal, la agencia afirmó que la declaratoria de emergencia nacional en la frontera entre Estados Unidos y México por parte de Trump constituye “una urgencia inusual y apremiante”, una circunstancia que les permite a las agencias federales eludir el proceso competitivo habitual.

En las pautas publicitarias se puede ver a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, vestida con un traje azul con banderas estadounidenses al fondo mientras agradece a Trump. Los anuncios han llamado la atención debido a que en ellos se mezclan imágenes de Trump mientras firma órdenes ejecutivas y a bordo del avión presidencial, con videos en los que se puede ver a grandes grupos de migrantes mientras cruzan el río Bravo (Grande) en medio del sonido de las sirenas de vehículos policiales.

Noem advierte a los inmigrantes que abandonen Estados Unidos o que no vengan. “Si estás aquí ilegalmente, te encontraremos y te deportaremos. Nunca regresarás”, dice en uno de los videos.

Una de las empresas que obtuvo el contrato es People Who Think, LLC, la cual pertenece a Jay Connaughton, un consultor político con sede en Luisiana que se desempeñó como asesor de medios para la campaña de Trump en 2016. Aparentemente, Connaughton habría trabajado apenas en octubre de 2023 con el exjefe de campaña de Trump, Corey Lewandowski, en la campaña de Jeff Landry para la gubernatura de Luisiana. Lewandowski, quien fuera asesor de Noem cuando ella fue gobernadora de Dakota del Sur, lo mencionó en una publicación en la red social X como parte del equipo que ayudó a Landry a ganar la gubernatura.

La otra empresa seleccionada fue Safe America Media, LLC, la cual se estableció en Delaware apenas unos días antes de la solicitud y cuya dirección es una propiedad del consultor republicano Mike McElwain. A Safe America Media ya se le han otorgado 16 millones de dólares para la compra de anuncios.

Connaughton y McElwain no respondieron a mensajes y llamadas en busca de comentarios. En un comunicado a The Associated Press, el DHS siguió refiriéndose a la licitación como un “proceso competitivo”.

“Luego de un proceso competitivo con múltiples empresas compitiendo para ofrecer el mejor servicio, producto y precio para los contribuyentes estadounidenses, Safe America Media y People Who Think obtuvieron un contrato compartido para esta campaña nacional e internacional”, declaró la dependencia. “Varios funcionarios gubernamentales de carrera supervisaron este proceso”.

El documento publicado en una base de datos de contratistas federales señala en parte: “El DHS requiere de una campaña inmediata a nivel nacional e internacional para ordenar que los extranjeros ilegales dentro de Estados Unidos y sus territorios que abandonen el país inmediatamente, y para desalentar la inmigración ilegal al país”.

La agencia revisó publicaciones de la industria y proveedores especializados en medios y servicios publicitarios específicos y redujo su búsqueda a cuatro empresas que eran capaces de ponerse a trabajar de inmediato.

“Cualquier retraso en la difusión de estas comunicaciones críticas al público aumentará la propagación de desinformación”, afirma el documento.

Noem compartió la idea de la campaña publicitaria en la Conferencia de Acción Política Conservadora del mes pasado. Señaló que había propuesto realizar más conferencias de prensa para mantener al público informado sobre sus acciones migratorias, pero Trump pidió esos anuncios “para asegurarse de que el pueblo estadounidense conozca la verdad de lo que se está haciendo”.

“Pero él dijo: ‘Quiero el primer anuncio, quiero que me agradezcas. Quiero que me agradezcas por cerrar la frontera’. Yo le dije: ‘Sí, señor. Le agradeceré por cerrar la frontera’”.

La mayor parte del dinero que se ha gastado hasta el momento en los anuncios ha sido en cadenas de televisión en inglés, con más de 2 millones de dólares, en comparación con los 360.000 dólares gastados en estaciones de televisión en español de todo el país, según datos de la empresa de seguimiento de campañas publicitarias AdImpact.

Los datos revelan que estos anuncios se han transmitido principalmente en estaciones de televisión de Phoenix, Boston, Los Ángeles, Nueva York y Dallas. También se ha rastreado su emisión en Fox News en mercados más grandes, con la mayoría de las emisiones en las zonas metropolitanas de Washington y Filadelfia.

El periodista de Associated Press Byron Tau, en Washington, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.