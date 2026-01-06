DHS despliega 2.000 agentes en Minneapolis para la "mayor operación migratoria jamás vista"

WASHINGTON (AP) — El gobierno de Donald Trump ha lanzado lo que los funcionarios describen como la mayor operación migratoria jamás realizada, preparándose para desplegar hasta 2.000 agentes federales en el área de Minneapolis para una amplia batida vinculada en parte a acusaciones de fraude que involucran a habitantes somalíes.

El despliegue, que comenzó el fin de semana, representa una de las mayores movilizaciones de personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en una sola ciudad en años, según una persona informada sobre la operación. El aumento expande drásticamente la presencia de fuerzas policiales federales en Minnesota en medio de tensiones políticas y comunitarias.

La persona no estaba autorizada para discutir públicamente los detalles de la operación y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), dijo durante una entrevista con Newsmax que la agencia llevaría a cabo su "mayor operación de inmigración de la historia", aunque no especificó cuántos agentes estaban involucrados.

Se prevé que aproximadamente tres cuartas partes del personal provengan del área del ICE que lleva a cabo arrestos y deportaciones, dijo la persona. La operación también incluye agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional, que típicamente se enfoca en fraude y redes criminales transfronterizas. Lyons dijo que los agentes de ISN estaban yendo de puerta en puerta en el área metropolitana de las Ciudades Gemelas para investigar acusaciones de fraude, tráfico de personas y prácticas laborales ilegales.

Se espera en gran medida que los agentes de ISN se concentren en identificar sospechas de fraude, mientras que los agentes de deportación realizarán arrestos de inmigrantes acusados de violar la ley de inmigración, según la persona informada sobre la operación. También se prevé la participación de unidades tácticas especializadas.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, también estuvo en el área de Minneapolis–St. Paul y acompañó a los agentes del ICE durante al menos un arresto. En un video publicado en X, se ve a Noem vistiendo un chaleco táctico y un gorro de lana mientras los agentes arrestan a un hombre en St. Paul. En el video, ella le dice al hombre, cuyas manos están esposadas detrás de su espalda, "pagarás por tus crímenes".

El DHS aseveró en un comunicado de prensa que el hombre arrestado era de Ecuador y que era buscado en Ecuador y Connecticut por cargos que incluyen asesinato y agresión sexual.

Cuando se le preguntó cuántos agentes habían sido desplegados en Minnesota, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, se negó a proporcionar una cifra, alegando la seguridad de los oficiales. Señaló que el DHS había aumentado los recursos en el estado y ya había realizado más de 1.000 arrestos de personas que describió como asesinos, violadores, delincuentes sexuales y pandilleros.

La operación también incluye personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, entre ellos el comandante Gregory Bovino, cuyo papel en operaciones federales anteriores en otras ciudades ha atraído el escrutinio de funcionarios locales y defensores de los derechos civiles, dijo la persona familiarizada con el despliegue.

Las autoridades federales comenzaron a aumentar los arrestos de inmigrantes en el área metropolitana de Minneapolis a finales del año pasado. Noem y el director del FBI, Kash Patel, anunciaron la semana pasada que las agencias federales estaban intensificando las operaciones en Minnesota, con un énfasis en las investigaciones de fraude.

Trump ha vinculado repetidamente las operaciones migratorias de su gobierno en Minnesota a casos de fraude que involucran programas federales de nutrición y ayuda pandémica, muchos de los cuales han involucrado a acusados con raíces en Somalia.

La persona con información sobre la operación actual advirtió que su alcance y duración podrían cambiar en los próximos días a medida que se desarrolle.

___

Balsamo informó desde Nueva York.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.