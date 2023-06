Di Lorenzo, primer jugador del Napoli que alza trofeo de la Serie A en 33 años

MILÁN (AP) — En el momento que Giovanni Di Lorenzo se convirtió en el primer jugador del Napoli que alzaba el trofeo de la Serie A desde Diego Maradona, el estadio que lleva el nombre del mito argentino rugió de felicidad.

El Napoli sentenció su primer título de la liga italiana en 33 años con cinco fechas de anticipación, pero debió esperar al último día de la temporada para recibir el trofeo ante su afición en el Stadio Diego Armando Maradona.

Los jugadores bailaron eufóricos al tomar sus turnos para alzar el scudetto, al compás de la canción "We Are The Champions”.

Napoli bajó el telón a una memorable temporada, imponiéndose 2-0 ante una Sampdoria que de antemano estaba condenada al descenso.

Victor Osimhen encaminó el triunfo del Napoli con un gol de penal a los 64 minutos. Fue el 26to tanto de la temporada para el internacional nigeriano, el primer jugador africano que se consagra como máximo goleador de la Serie A.

El argentino Giovanni Simeone aumentó a los 85. Lo celebró alzando un camiseta estampada con el número 10 y que Maradona lucio en un partido.

Luciano Spalletti, quien a inicios de la semana, anunció que no seguirá al mando del equipo, recibió el trofeo al técnico del año antes del saque inicial. El extremo Khvicha Kvaratskhelia recibió el premio al mejor jugador de la temporada.

Kim Min-jae y Osimhen también recibieron los trofeos al mejor zaguero y delantero, respectivamente.

Los jugadores también festejaron con sus hijos. El de Osimhen llevaba una pequeña máscara, similar a la que su padre usa durante los partidos.

Aún quedaban por disputar cinco partidos el domingo, con Hellas Verona y Spezia luchando por la permanencia al visitar al Milan y la Roma, respectivamente.

El Milan le rindió una despedida al veterano delantero sueco Zlatan Ibrahimović.

AP