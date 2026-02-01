Di Lorenzo se une a la enfermería de Nápoles con lesión de rodilla

El internacional italiano y capitán de Nápoles, Giovanni Di Lorenzo, lesionado el sábado durante la victoria contra Fiorentina (2-1), sufre un esguince en la rodilla izquierda, un diagnóstico mucho menos grave de lo que se temía, anunció el vigente campeón de Italia el domingo.

"Los exámenes realizados este domingo han puesto de manifiesto que (el jugador) sufre un esguince de grado 2 en la rodilla izquierda", indicó el club, sin dar más detalles sobre la duración de la ausencia del defensa internacional italiano.

El entrenador Antonio Conte había mostrado el sábado por la noche su temor a que Di Lorenzo sufriera una rotura del ligamento cruzado.

Según la prensa italiana, Di Lorenzo podría estar de baja entre un mes y mes y medio, lo que no le impediría disputar la repesca para el Mundial 2026 contra Irlanda del Norte el 26 de marzo y, en caso de éxito, frente a Gales o Bosnia y Herzegovina cinco días después.

Nápoles, tercero en la Serie A y eliminado ya de la Liga de Campeones, está diezmado por las lesiones desde el inicio de la temporada y no puede reforzarse en el mercado invernal por decisión de la autoridad de supervisión de las finanzas de los clubes del campeonato italiano.