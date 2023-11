23 nov (Reuters) - El atacante argentino Ángel Di María se retirará del fútbol internacional tras disputar la Copa América del próximo año, dijo el jueves el jugador que ha representado a su país durante 15 años.

Di María, de 35 años, ha disputado 136 partidos con la selección campeona del mundo desde su debut en 2008, jugando en cuatro Mundiales y marcando en la victoria en la final de 2022 sobre Francia.

Participará en su sexta Copa América en el torneo del 20 de junio al 14 de julio en Estados Unidos, donde Argentina intentará refrendar su título continental.

"La Copa América será la última vez que vista la camiseta argentina," escribió Di María en su cuenta de Instagram. "Con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera, vestirla, sudarla y sentirla con todo el orgullo.

"No puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo, disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros, ellos, mis amigos, sin ellos esta historia no tendría el mismo sentido," agregó.

Argentina lidera la clasificatoria sudamericana rumbo al Mundial de 2026. Di María ingreso como suplente en el último partido en que la "Albiceleste" venció a Brasil en Río de Janeiro, en la primera derrota brasileña en la historia de las eliminatorias.

Di María volvió a fichar por el campeón de Portugal Benfica, club en el que jugó entre 2007 y 2010, cuando llegó por primera vez a Europa.

El extremo también jugó en el Real Madrid, el París Saint Germain, la Juventus y el Manchester United. (Reporte de Janina Nuno Ríos en Ciudad de México, Editado en Español por Manuel Farías)