Di María vuelve a Rosario Central de la Argentina para "ser campeón" y lograr lo único que le falta a su carrera

BUENOS AIRES, 7 jul (Reuters) - El mediocampista Ángel Di María dijo el lunes que regresó al fútbol argentino para cumplir con lo único que le falta a su carrera, que es consagrarse campeón con Rosario Central, el equipo en el que dos décadas atrás se inició como futbolista.

"Me falta ser campeón con Central, es lo único que me falta. El sueño de volver estaba, lo cumplí. Ahora, el siguiente sueño es intentar ser campeón con Central", dijo un emocionado 'Fideo' Di María en la rueda de prensa de presentación realizada en un salón del estadio Gigante de Arroyito.

"Pude conocer a mis compañeros, pude entrenar, volver a ponerme la camiseta y sentirme parte de este gran club. Estoy orgulloso de todo lo que hice, pero para mí esto es más que todo", añadió el jugador.

El debut ante los aficionados del popular conjunto de la ciudad de Rosario será el próximo sábado a las 16 en el partido como local de la primera fecha del Torneo Clausura frente a Godoy Cruz de Mendoza.

"Hoy ya entrené, me siento bien y estoy contento. Seguramente el sábado va a ser algo muy lindo. La ilusión y la ansiedad (por jugar) la tengo", indicó el mediocampista.

Di María, de 37 años, quien se retiró el año pasado del seleccionado argentino, comenzó su carrera en Rosario Central en 2005 antes de unirse al Benfica en 2007.

También pasó por Real Madrid, Manchester United, Paris Saint Germain, Juventus y nuevamente Benfica, de donde se despidió tras la eliminación en octavos de final del Mundial de Clubes.

"En este momento no pienso en el retiro, pienso en jugar, disfrutar, en seguir estando al nivel que lo vengo haciendo (...) Me voy a retirar acá, después veremos cuándo", cerró Di María.

En total, "Fideo" consiguió 30 títulos en su paso por Europa, a los cuales se le suman seis ganados con el seleccionado argentino, entre ellos dos Copas América, el Mundial de Qatar en 2022 y los Juegos Olímpicos de Pekín.

"Hablé con él (Lionel Messi) y muchos de los chicos (del seleccionado argentino). Leo me escribió, me felicitó, me deseó lo mejor y estaba feliz de que pude cumplir este sueño", señaló Di María. (Reporte de Ramiro Scandolo; Editado por Walter Bianchi)