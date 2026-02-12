Día 6: Brignone culmina remontada, COI aparta a ucraniano y Kim se queda con triplete dorado

MILÁN (AP) — Un regreso histórico y una exclusión controvertida marcaron el sexto día de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

Y luego está Chloe Kim, la snowboarder estadounidense que el jueves se quedó a las puertas en su intento de convertirse en la primera en ganar tres medallas olímpicas de oro consecutivas en su deporte invernal.

Los jugadores de la NHL en los equipos de Estados Unidos y Canadá también entraron en acción en sus primeros partidos del torneo masculino de hockey.

Brignone vuelve a lo grande

Durante gran parte del año pasado, no estaba claro si la esquiadora italiana Federica Brignone podría siquiera competir en los Juegos Olímpicos en casa, y mucho menos pelear por una medalla.

Se llevó el oro en el super-G femenino tras un año dedicado en gran medida a la rehabilitación después de romperse varios huesos de la pierna. Recién volvió a competir el mes pasado.

Brignone dejó atrás unas condiciones difíciles y con niebla para atrapar la cuarta medalla olímpica de su carrera y convertirse, a los 35 años, en la campeona olímpica de mayor edad en el esquí alpino femenino.

La francesa Romane Miradoli se quedó con la plata y la austríaca Cornelia Huetter obtuvo el bronce.

Plata, no oro, para Chloe Kim

Fue la tercera presea para Kim, pero no un triplete. La estrella estadounidense del snowboard ganó el halfpipe en 2018 y 2022, pero la surcoreana Choi Gaon, de 17 años, puso fin a su reinado esta vez.

Kim iba primera antes de la última bajada, pero Choi le arrebató el liderato con una puntuación de 90,25. Kim se cayó en su último intento por superarla.

Antes, Choi tuvo que recuperarse tras una dura caída en su primera bajada. Es la primera no estadounidense en ganar el oro en la rama femenina de la principal prueba del snowboard desde que la australiana Torah Bright lo logró en los Juegos de Vancouver 2010.

Excluyen a un atleta ucraniano de trineo

Mientras se ponía en marcha la competencia masculina de skeleton, toda la atención se centró en un atleta ucraniano que no estaba en la pista.

Vladyslav Heraskevych fue impedido de competir después de negarse a renunciar a su plan de correr con un casco que conmemora a los deportistas que han muerto desde que Rusia invadió su país. El Comité Olímpico Internacional afirma que eso infringe las reglas contra hacer declaraciones en el terreno de competencia.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, se presentó en la pista de deslizamiento en un intento de último minuto por hacer cambiar de opinión a Heraskevych antes de la primera manga de la competencia el jueves por la mañana.

Heraskevych, que había sido candidato a medalla, se negó y fue excluido de los Juegos.

Heraskevych sostuvo que impedirle competir “parece discriminación”. Coventry, quien indicó que esperaba encontrar un compromiso, se mostró llorosa en lo que calificó como una “mañana emotiva”.

Canadá gana en hockey

Connor McDavid aportó tres asistencias y Jordan Binnington realizó 26 atajadas para ayudar a Canadá a vencer 5-0 a Chequia en el partido inaugural de su campaña olímpica.

El equipo masculino de Estados Unidos disputaba su primer partido olímpico más tarde el jueves contra Letonia.

Las canadienses respondieron tras su peor derrota olímpica de la historia al vencer a Finlandia 5-0 para cerrar la ronda preliminar. Eso prepara un duelo de cuartos de final con Alemania el sábado.

13 medallas, pero sin triplete

La patinadora olímpica de velocidad en pista corta más laureada de todos los tiempos suma otra medalla.

La italiana Arianna Fontana consiguió su 13.ª medalla de su carrera en seis Juegos Olímpicos con la plata en los 500 metros femeninos, pero se quedó sin el triplete en la prueba que ganó en 2018 y 2022. La neerlandesa Xandra Velzeboer ganó y además rompió su propio récord mundial en las semifinales.

En una gran sorpresa, el australiano Cooper Woods ganó el oro en esquí acrobático en baches masculino al superar, por desempate, al gran canadiense Mikael Kingsbury —el esquiador más condecorado del deporte—.

La esquiadora estadounidense Jessie Diggins superó unas costillas magulladas para llevarse el bronce en la carrera femenina de esquí de fondo de 10 kilómetros. Frida Karlsson ganó su segunda medalla de oro de los Juegos de Milán-Cortina al encabezar un 1-2 para Suecia.

La patinadora italiana Francesca Lollobrigida, cuya tía abuela fue la estrella de cine Gina Lollobrigida, ganó su segundo oro de los Juegos Olímpicos por una décima de segundo en los 5.000 metros femeninos.

El austríaco Alessandro Haemmerle y el canadiense Eliot Grondin repitieron como medallistas de oro y plata, respectivamente, en snowboardcross masculino.

Alemania ganó el luge por equipos, como lo ha hecho en todos los Juegos Olímpicos desde que la prueba se incorporó en 2014.

