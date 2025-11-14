Día de luto oficial en Las Gabias tras la muerte de una niña en el incendio de una vivienda

LAS GABIAS (GRANADA), 14 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Ayuntamiento de Las Gabias, en el área metropolitana de Granada, ha decretado este viernes luto oficial tras la muerte de una niña en el incendio de una vivienda en Gabia Grande en el que otro menor resultaba herido en la tarde de este pasado jueves.

El suceso se producía en un inmueble de la calle San José en el núcleo de Gabia Grande a las 17:15 horas, cuando varios testigos alertaban de llamas en la planta baja de una casa y de un adulto atrapado en la planta superior junto con dos menores, según informó el servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía en una nota.

En el lugar intervinieron efectivos de Policía Local, Bomberos, Guardia Civil, la agrupación de voluntariado de Protección Civil y Cruz Roja, junto con los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, certificándose la muerte de una menor de, según fuentes de la investigación consultadas por Europa Press, tres años.

La Guardia Civil investiga las causas que provocaron el incendio por el que el Ayuntamiento de Las Gabias ha emitido un comunicado en que lamenta profundamente el fallecimiento de la menor, trasladando su pésame y solidaridad a la familia en estos difíciles momentos.

Como muestra de respeto y acompañamiento, el Ayuntamiento ha decretado un día de luto oficial, suspendiendo toda actividad prevista para este, cuando mantiene las banderas del edificio consistorial a media asta.

El personal de Servicios Sociales del Ayuntamiento está ofreciendo asistencia a los familiares que lo soliciten, incidiendo la corporación local en la "manera profesional" en que intervinieron tras el suceso los efectivos sanitarios y de seguridad y emergencias, a los que ha agradecido su labor.