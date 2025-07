Día descarta su salida de la Argentina a pesar de la bajada en ventas por situación macro "muy difícil" del país

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - Grupo Dia ha descartado su salida de Argentina a pesar de la bajada en ventas que ha experimentado la compañía española en este mercado a causa de la situación macro "muy difícil" que atraviesa el país. "No estamos considerando una salida de Argentina", ha asegurado el consejero de Grupo Dia, Martín Tolcachir, en declaraciones a los medios de comunicación tras la presentación de resultados, quien ha añadido que aunque es cierto que "están atravesando una situación macro muy difícil", considera que ya han superado "lo más duro". En concreto, Dia Argentina cerró en el primer semestre con unas ventas brutas bajo enseña (GSUB) de 825 millones de euros, lo que supone un 4% menos que en el mismo semestre de 2024, al tiempo que las ventas netas se redujeron un 4% y en volumen cayeron un 15,6%. ESFUERZOS LOCALES PARA ADAPTARSE AL CONTEXTO "Hemos hecho los esfuerzos locales para ir adaptándonos a esa nueva circunstancia y hoy estamos en lo que entendemos como una estabilización de los volúmenes y esperamos hacia adelante una recuperación gradual del consumo alimenticio", ha explicado el CEO, para luego añadir que su posición en Argentina es "muy robusta", ya que cuentan con el liderazgo en la Ciudad de Buenos Aires y una marca 'top of mind' en el consumidor argentino". Asimismo, Tolcachir ha señalado que Dia tiene "una propuesta de valor que confía en que con la recuperación de la economía y del consumo "esté bien preparada para recuperar también sus crecimientos en esa geografía". Al hilo, el directivo ha vuelto a incidir en que el país sudamericano es "muy relevante" para la compañía, por lo que han preparado la firma para afrontar lo que esperan "realmente sea una fase de recuperación gradual del consumo alimentario". COMIENZO DEL PLAN ESTRATÉGICO "CON PASO MUY FIRME" Por otra parte, el consejero delegado de Grupo Dia en España, Ricardo Álvarez, ha destacado que la ejecución del plan estratégico 2025-2029 que presentaron el pasado mes de marzo ha comenzado "con paso muy firme". "Hemos tenido un desempeño de crecimiento muy robusto, y en España presentamos un crecimiento muy, muy sostenido, siendo en la actualidad claramente nuestro motor de crecimiento y de rentabilidad", ha explicado el directivo español, que ha detallado que en lo que va de año han abierto 45 tiendas, lo que se sitúa en línea con su objetivo del plan estratégico de inaugurar 300 hasta 2029, lo que supone unas 60 al año de media. "El objetivo está en 60, si podemos abrir alguna más, si hay posibilidades, no vamos a desperdiciar oportunidades, pero nuestro objetivo está en 60 anuales", ha recalcado Álvarez, que ha comentado que actualmente tienen un 65% de las tiendas operadas en franquicia. Al respecto, el ejecutivo ha explicado que las nuevas aperturas están siguiendo esa proporción, "incluso un poquito más a veces", ya que, según su plan estratégico, de las 300 que quieren abrir, entre el 65% y el 80% serán franquicias. Surtido de marcas y progresión del negocio 'online' Preguntado por el surtido de marcas con el que cuenta la compañía en su oferta, Álvarez ha subrayado que continuarán con su propuesta del 50%-50% de marcas de fabricante y de distribuidor en el número de referencias. "Queremos seguir dando esa posibilidad y esa libertad de elección al cliente, no ha cambiado nada nuestra propuesta", ha afirmado el consejero delegado de Dia España, que ha reconocido que la evolución de las ventas de la marca propia "sigue subiendo", aunque dicho contexto no provocará que la cadena de supermercados cambie su proporción. Para terminar, en cuanto a la evolución del negocio 'online', la firma ha manifestado que, debido a su crecimiento, están manteniendo, e incluso aumentando, el número de 'dark stores' que abrieron cuando estalló la pandemia. "Nuestro peso de cara a la venta 'online' es un 4,4% y en el plan estratégico tenemos como ambición en el 2029 estar por encima del 5%", ha expresado Álvarez, quien ha dejado claro que tienen anualmente "la ambición de crecer a doble dígito, lo que les dará un crecimiento exponencial en el mercado". En este sentido, el CEO en España ha detallado que este año "han crecido más del 15%, mientras que el año pasado crecieron más de un 30%".