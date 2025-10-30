DIA mantiene sus ventas trimestrales mientras su mercado interno compensa el argentino

(Añade detalles a partir del párrafo 2; ajusta titular)

30 oct (Reuters) - El supermercado español de descuentos DIA dijo el jueves que sus ventas brutas comparables del tercer trimestre fueron de 1780 millones de euros (2080 millones de dólares), ayudadas por el crecimiento de su mercado interno, que compensó la caída del consumo en Argentina.

Las cifras, en línea con las del año pasado, reflejan los esfuerzos de la empresa por recuperar la rentabilidad y expandirse en su mercado interno a pesar de los desafíos globales y de la depreciación de la moneda en Argentina, que han pesado sobre sus resultados globales.

La división española de DIA siguió siendo el principal motor de crecimiento del grupo gracias a un aumento de las ventas brutas del 8,2%, hasta los 1450 millones de euros, frente a los 1340 millones de hace un año.

Sin embargo, la filial de Argentina lastró los resultados de la empresa, ya que las ventas brutas cayeron un 23,7%, lastradas por las fluctuaciones de los tipos de cambio y la depreciación del peso argentino.

La cadena de supermercados señaló en un comunicado que había cerrado 28 tiendas "no rentables" en Argentina en los nueve primeros meses del año y que tenía previsto abrir 30 tiendas más en España en el próximo trimestre.

En los últimos tres años, la empresa ha seguido una estrategia de venta de activos para reducir su deuda, incluida la venta de Clarel y sus filiales en Portugal y Brasil.

En julio, el minorista de alimentación registró un beneficio semestral por primera vez desde 2017.

A las 1019 GMT, DIA subía un 2,62% en la Bolsa de Madrid, mientras que, en lo que va de año, sus acciones han ganado alrededor de un 90%.

