Día más corto en la Tierra: ¿qué ocurre este 22 de julio?

MADRID, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - La Tierra completará una rotación completa en un tiempo ligeramente menor de lo habitual este martes 22 de julio, lo que lo convierte en uno de los días más cortos jamás registrados. La diferencia será de tan solo 1,34 milisegundos menos que las 24 horas estándar, pero forma parte de una extraña tendencia en el comportamiento rotacional de la Tierra que se ha estado desarrollando en los últimos años. Si continúa, podría ser necesario restar un segundo a los relojes atómicos alrededor de 2029 -el llamado segundo intercalar negativo, algo nunca antes visto-, según informa Space.com. La velocidad de rotación de la Tierra no es fija. Hace mucho tiempo, un día era mucho más corto que las 24 horas (o 86.400 segundos) a las que estamos acostumbrados. Según un estudio de 2023, un día en la Tierra duraba aproximadamente 19 horas durante gran parte de su historia temprana, debido al equilibrio entre las mareas atmosféricas solares y las mareas oceánicas lunares. Sin embargo, a lo largo del tiempo, un día en la Tierra se ha vuelto consistentemente más largo. El principal culpable ha sido la fricción de las mareas lunares, que la ha alejado gradualmente de la Tierra. A medida que se aleja, la Luna absorbe la energía rotacional de la Tierra, lo que ralentiza su rotación y alarga los días. Desde que comenzaron los registros (con la invención del reloj atómico) en 1973 hasta 2020, el día más corto jamás registrado fue 1,05 milisegundos menos que 24 horas, según Timeanddate.com. Pero desde 2020, la Tierra ha batido repetidamente sus propios récords de velocidad. El día más corto jamás medido ocurrió el 5 de julio de 2024, cuando la rotación de la Tierra se completó 1,66 milisegundos más rápido de lo habitual. De cara a 2025, los científicos predijeron que el 9 y el 22 de julio y el 5 de agosto podrían ser los días más cortos del año. Sin embargo, nuevos datos sugieren que el 10 de julio se convirtió en el día más corto hasta la fecha en 2025, con 1,36 milisegundos menos de 24 horas. Se espera que el 22 de julio, la Tierra complete su giro 1,34 milisegundos antes, lo que la sitúa en un cercano segundo puesto. Si las predicciones actuales se cumplen, el 5 de agosto será aproximadamente 1,25 milisegundos más corto de lo habitual, lo que deja al 22 de julio como el segundo día más corto del año. Polar Hay indicios de que la aceleración podría estar disminuyendo. El ritmo de disminución de la duración del día parece estar disminuyendo, pero la causa subyacente de los recientes cambios rotacionales sigue siendo incierta. Un estudio de 2024 sugiere que el derretimiento del hielo polar y el aumento del nivel del mar podrían estar influyendo en el giro de la Tierra. Sin embargo, en lugar de impulsar la aceleración, esta redistribución de la masa podría estar moderándola. Un factor más probable se encuentra en las profundidades de nuestros pies: la desaceleración del núcleo líquido de la Tierra, que podría estar redistribuyendo el momento angular de forma que el manto y la corteza giren ligeramente más rápido. "La causa de esta aceleración no se explica", declaró Leonid Zotov, experto en rotación terrestre de la Universidad Estatal de Moscú, a Timeanddate.com. "La mayoría de los científicos cree que se trata de algo interno a la Tierra. Los modelos oceánicos y atmosféricos no explican esta enorme aceleración". Zotov predice que la rotación de la Tierra podría desacelerarse de nuevo pronto. Si está en lo cierto, esta repentina aceleración podría ser solo una anomalía temporal en la tendencia a largo plazo del planeta hacia una rotación más lenta y días más largos.

