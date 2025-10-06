Diablos Rojos del México anuncia cambio en su dirección general

CIUDAD DE MÉXICO, 6 oct (Reuters) - El equipo de béisbol Diablos Rojos del México informó el lunes que Othón Díaz dejó el cargo de director general de la compañía, una decisión que, señaló, obedece a un cambio de país de residencia.

La empresa, que agradeció al ejecutivo por su liderazgo y contribuciones durante su gestión, anunció que el Consejo de Administración designó a Jorge del Valle como nuevo director general, con efecto inmediato.

Diablos Rojos del México, el único equipo de béisbol de México que cotiza en el mercado accionario local, señaló que mantiene su compromiso con la transparencia, la continuidad operativa y la creación de valor para sus accionistas. (Reporte de Javier Leira, editado por Noe Torres)