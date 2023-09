Sao paulo--(business wire)--sep. 26, 2023--

Diageo, líder mundial en bebidas alcohólicas con marcas reconocidas como Johnnie Walker, Don Julio y Tanqueray, levanta su copa para celebrar el 15º aniversario de Learning for Life (L4L). La celebración culminará en América Latina durante la final de la Competencia World Class (WCC) de este año, el concurso de coctelería más importante del mundo.

L4L es un programa de Diageo que fortalece habilidades empresariales y de servicio en quienes buscan empleo en la industria de la hospitalidad, pero que han enfrentado diferentes desafíos en sus vidas. Este es el primer año en el que 12 graduados de L4L de Brasil, Panamá, República Dominicana, Colombia, México, Chile, Perú y Venezuela asistirán a WCC. El grupo se reunirá con líderes de Diageo, participará en una masterclass de cachaça y entablará conversaciones con destacados profesionales de la coctelería, incluyendo ganadores de WCC.

"Learning for Life y World Class son programas transformadores que reflejan nuestro compromiso de apoyar, preparar e inspirar al talento en la industria de la hospitalidad. Mientras avanzamos hacia nuestros objetivos de ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza), abordamos las necesidades de nuestros clientes y contribuimos con el desarrollo de una cadena de valor más amplia", afirmó Álvaro Cárdenas, Presidente de Diageo para Latinoamérica y el Caribe. “Este año, los graduados de Learning for Life tendrán la oportunidad de conocer más sobre las tendencias y el futuro de la mixología y relacionarse con profesionales destacados de la coctelería, fomentando la educación, la colaboración y la innovación en nuestros mercados y en la industria en general".

Desde su inicio en América Latina en 2008, L4L ha transformado positivamente a más de 200,000 personas globalmente en más de 20 mercados de Diageo a través de alianzas estratégicas con organizaciones educativas, gubernamentales y de capacitación locales. L4L forma parte del pilar de Diversidad e Inclusión de la estrategia ESG de Diageo, “Spirit of Progress”, y pone énfasis en la inclusión de género, implementando medidas para eliminar obstáculos que impidan a las mujeres acceder a las habilidades, recursos y oportunidades proporcionadas por el programa. En el último año fiscal, el 59% de los beneficiarios de L4L fueron mujeres.

L4L es parte del ecosistema de educación y capacitación de Diageo, dentro de la Diageo Bar Academy, una plataforma integral que ofrece capacitación de alto nivel, cursos e información sobre el arte de los bares, las últimas tendencias en cócteles e innovación en bebidas.

Diageo Latinoamérica y Caribe (LAC) es la compañía de bebidas premium más grande de la región, destacándose por su amplio portafolio de marcas tanto nacionales como internacionales, entre las que se destacan Johnnie Walker, Don Julio, Tanqueray, Old Parr y Buchanan’s. Somos reconocidos por nuestra vibrante herencia latinoamericana, la que impulsa nuestro compromiso con el desarrollo de las comunidades en las que operamos. Visita diageo.com para conocer más sobre Diageo, nuestras marcas y nuestros equipos de trabajo. Para obtener más información sobre nuestras iniciativas relacionadas con el consumo responsable de bebidas alcohólicas, visita DRINKiQ.com.

