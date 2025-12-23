Diageo y Bolt se unen para promover el consumo cero de alcohol al volante durante las celebraciones navideñas

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) - Diageo y Bolt han lanzado la campaña 'Celebra con responsabilidad, regresa con seguridad', con la que promueven el consumo cero de alcohol al volante durante las celebraciones navideñas, según han informado en un comunicado. Con esta iniciativa, en colaboración con la empresa Fline, la compañía colocará alcoholímetros interactivos 'FlineBox' en cerca de una docena de locales de ocio nocturno de Madrid que acojan reuniones sociales y fiestas de Navidad hasta el 27 de diciembre. Diageo ha indicado que estas celebraciones comparten "un mismo patrón", es decir, los asistentes celebran y después tienen que desplazarse hasta su domicilio, por lo que ha afirmado que es "esencial" promover que solo se conduzca si no se ha consumido alcohol. Además, ha asegurado que quienes participen en esta iniciativa y comprueben si están en condiciones "óptimas" para conducir, dispondrán de un descuento en Bolt para su siguiente desplazamiento, de manera independiente del resultado del test de alcoholímetro. Así, se busca concienciar y promover la responsabilidad y la seguridad en estas fechas. Esta iniciativa se enmarca en el plan de sostenibilidad 'Society 2030', cuyo uno de los pilares es el impulso del consumo responsable, a través de proyectos como 'Smashed', para promover el consumo cero en menores, a través de representaciones teatrales interactivas en centros educativos; la página web informativa 'DRINKiQ', que ofrece datos científicos y permite obtener información objetiva sobre el consumo propio; o el programa 'Alcohol y conducción: nunca', que se desarrolla en España y está enfocado en concienciar sobre los peligros de mezclar alcohol y conducción. Para el director de Relaciones Corporativas de Diageo Iberia, Ricardo Hernández, "el objetivo de esta campaña es promover el consumo cero de alcohol al volante, actuando en el momento clave: justo antes de conducir, en medio de una celebración". "Lo hacemos con herramientas claras y accesibles y se integra la prevención de forma natural en los espacios donde más falta hace", ha añadido. Por su parte, el director general de Bolt España, Daniel Georges, ha indicado que "la Navidad es un momento para celebrar, pero también para cuidarnos entre todos". "Una encuesta lanzada desde Bolt refleja que nueve de cada diez españoles confían en las aplicaciones de movilidad para desplazarse de noche con mayor seguridad y esta colaboración con Diageo subraya ese compromiso", ha concluido.