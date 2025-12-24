Diallo y Mahrez imponen la jerarquía de Costa de Marfil y Argelia en la Copa de África

Amad Diallo y Riyad Mahrez destacaron este miércoles en el cierre de la primera jornada de la Copa de África de Naciones (CAN) que se disputa en Marruecos, con victorias de la campeona defensora Costa de Marfil y de la exmonarca Argelia ante Mozambique y Sudán, respectivamente.

Diallo, extremo del Manchester United, marcó al inicio del segundo tiempo con un remate a quemarropa y dio a los marfileños una trabajada victoria 1-0 ante Mozambique por el Grupo F, en un lluvioso encuentro disputado en Marrakech.

Más temprano, Argelia goleó 3-0 a Sudán, que terminó con diez hombres en Rabat, por el Grupo E. Mahrez, exfigura del Manchester City, se convirtió en el tercer jugador del torneo en firmar un doblete.

En otros partidos, un gol tempranero de Karl Etta Eyong le dio a Camerún un tenso triunfo 1-0 sobre Gabón en Agadir, mientras que Burkina Faso anotó dos tantos en el tiempo añadido y derrotó 2-1 a Guinea Ecuatorial en Casablanca.

Costa de Marfil, que enfrentará a Camerún y Gabón en sus restantes compromisos del grupo, busca convertirse en la primera selección desde Egipto, en 2010, que logra defender con éxito el título continental.

La derrota ante los marfileños prolongó la sequía de Mozambique en la CAN: suma cuatro empates y 12 derrotas desde su debut en 1986.

El ingreso del veterano Elias "Domingues" Pelembe, de 42 años, marcó una nota histórica para Mozambique al convertirse en el segundo futbolista de mayor edad en disputar una Copa de África, solo superado por el egipcio Essam El Hadary.

Sin embargo, su presencia no alteró el dominio marfileño, que se sostuvo con orden y paciencia hasta que Diallo rompió el equilibrio poco después del descanso, al definir dentro del área tras un balón peinado.

- Doblete de Mahrez -

Argelia, por su parte, impuso condiciones desde el inicio frente a Sudán. Mahrez abrió el marcador apenas a los 2 minutos, culminando una acción colectiva que reflejó la superioridad de los Zorros del Desierto.

La situación sudanesa se complicó antes del entretiempo con la expulsión de Salaheldin Adil por doble amonestación.

En el complemento, Mahrez amplió la ventaja tras una asistencia de Mohamed Amoura y fue sustituido entre aplausos, luego de alcanzar los ocho goles en la historia del torneo, en su sexta participación.

Ibrahim Maza, del Bayer Leverkusen, selló el 3-0 final y anotó el gol número 100 de Argelia en la CAN.

Entre los asistentes en Rabat estuvo Zinedine Zidane, leyenda del fútbol francés de raíces argelinas, cuyo hijo Luca fue titular en el arco de Argelia.

-- Resultados y clasificación de la Copa de África 2025 tras los partidos del miércoles:

Grupo E

En Casablanca: Burkina Faso - Guinea Ecuatorial 2-1

En Rabat: Argelia - Sudán 3-0

Clasificación:

Pts J G E P GF GC

1. Argelia 3 1 1 0 0 3 0

2. Burkina Faso 3 1 1 0 0 2 1

3. Guinea Ecuatorial 0 1 0 0 1 1 2

4. Sudán 0 1 0 0 1 0 3

Por jugar (en hora GMT):

28/12 (15h00): Guinea Ecuatorial - Sudán

28/12 (17h30): Argelia - Burkina Faso

31/12 (16h00): Sudán - Burkina Faso

31/12 (16h00): Guinea Ecuatorial - Argelia

Grupo F

En Marrakesh: Costa de Marfil - Mozambique 1-0

En Agadir: Camerún - Gabón 1-0

Clasificación:

Pts J G E P GF GC

1. Costa de Marfil 3 1 1 0 0 1 0

. Camerún 3 1 1 0 0 1 0

3. Gabón 0 1 0 0 1 0 1

. Mozambique 0 1 0 0 1 0 1

Por jugar (en hora GMT):

28/12 (12h30): Gabón - Mozambique

28/12 (20h00): Costa de Marfil - Camerún

31/12 (19h00): Mozambique - Camerún

31/12 (19h00): Gabón - Costa de Marfil