Diálogo entre gobierno de Petro y mayor grupo narco de Colombia avanza en Qatar

Las conversaciones entre representantes del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y voceros del Clan del Golfo, la principal organización armada ilegal del país, avanzan "muy bien" en Catar con miras a desmovilizar a más de 13.000 hombres, dijo este miércoles el abogado del grupo.

Petro anunció a principios de este mes la reanudación de los diálogos con esta organización narcotraficante de origen paramilitar, autodenominada Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), con la que busca negociar la paz desde 2023.

Ricardo Giraldo, abogado de la organización, dijo en entrevista con W Radio que asistió a una reunión en Doha con el jefe negociador del gobierno, Álvaro Jiménez, "de cara a instalar una mesa de diálogos" en ese país de Oriente Medio.

"Es una noticia supremamente importante, no solo para el Ejército Gaitanista, sino para Colombia entera, porque eso va a garantizar primero neutralidad, seriedad y compromiso en lo que allí se logre dialogar, pero van muy bien" las conversaciones, aseguró Giraldo.

El apoderado del grupo explicó que se escogió Catar como sede de las conversaciones debido a la experiencia del país en la mediación de conflictos internacionales, como el de Estados Unidos y los talibanes de Afganistán en 2020.

"Catar fue el único país que no le dio miedo aceptar al grupo armado legal más grande que existe en Colombia y me atrevería a decir en Latinoamérica", dijo Giraldo.

Según la inteligencia militar colombiana, el Clan del Golfo tiene 7500 miembros, es el grupo armado ilegal más grande del país y responsable del envío de cientos de toneladas de cocaína anuales a Estados Unidos y Europa desde Colombia, el mayor productor mundial de esta droga.

La organización también se financia con la extorsión, la minería ilegal y controla el paso de migrantes por la peligrosa selva del Darién entre Colombia y Panamá, coinciden fuentes oficiales y expertos.

"No vengo a decir que el EGC son las monjitas de la caridad ni los pastorcitos de Belén pero es precisamente por ser un grupo armado ilegal que causa daño (...) que hay que apostarle a esto, a buscar una solución al conflicto", dijo Giraldo, quien afirma que el grupo cuenta con "más de 13.000 hombres".

Según el centro de estudios Fundación Ideas para la Paz, entre 2018 y 2025 el Clan del Golfo aumentó en 165% el número de sus integrantes, opera en 300 municipios de los más de 1100 que tiene el país y sigue fortaleciéndose.

Desde que inició su mandato en 2022, Petro intenta, sin éxito hasta ahora, negociar el desarme de los distintos grupos armados que siguen operando en Colombia luego del histórico pacto de paz con la extinta guerrilla de las FARC en 2016.

El Clan del Golfo insiste en ser reconocido como un grupo político y recibir un trato similar al de la guerrilla y los escuadrones paramilitares.