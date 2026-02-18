Diálogo entre Rusia y Ucrania, a punto de iniciar su segundo día en Ginebra sin señal de progreso

Ucrania y Rusia tienen previsto proseguir este miércoles en Ginebra los diálogos de paz mediados por Estados Unidos, aunque ninguna de las partes dio señales de progreso para terminar con la guerra tras la primera jornada de la víspera.

Estas conversaciones constituyen un nuevo esfuerzo diplomático para detener el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que ha dejado cientos de miles de bajas, millones de personas obligadas a huir y gran parte del este y el sur de Ucrania devastados.

Estados Unidos presiona para poner fin a los combates, que duran ya casi cuatro años, pero no ha logrado mediar en un acuerdo entre Moscú y Kiev sobre la cuestión clave del territorio.

Dos rondas anteriores de negociaciones en Abu Dabi no lograron avances.

El primer día de conversaciones en Ginebra el martes "fue muy tenso", dijo a la AFP una fuente cercana a la delegación rusa.

"Duró seis horas. Ahora ya concluyeron", aseguró entonces la fuente, que habló bajo condición de anonimato.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo en su discurso vespertino que estaba dispuesto "a avanzar rápidamente hacia un acuerdo digno para poner fin a la guerra", pero cuestionó si Rusia se tomaba en serio la paz.

"¿Qué es lo que quieren?", añadió Zelenski, al acusar a Moscú de dar prioridad a los ataques con misiles sobre la "diplomacia real".

- Pocas esperanzas de avance -

Para las conversaciones de Ginebra, el Kremlin volvió a nombrar al nacionalista y exministro de Cultura Vladimir Medinski como su principal negociador.

El secretario de Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umiérov, encabeza la delegación de Kiev y afirmó que las negociaciones continuarán este miércoles.

Agradeció a Washington su mediación y dijo que había informado a los aliados europeos de los resultados de la primera ronda de conversaciones, que, según él, se habían centrado en "cuestiones prácticas y los mecanismos de posibles soluciones" al conflicto.

"He concluido una reunión separada con representantes de Estados Unidos y socios europeos: Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Suiza", escribió en la plataforma de mensajería Telegram.

"Discutimos los resultados de la ronda de negociaciones de hoy y alineamos nuestros enfoques sobre los pasos a seguir", aseguró.

Zelenski ha dicho en repetidas ocasiones que a su país se le pide que haga concesiones desproporcionadas en comparación con Rusia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó el lunes a Kiev para que llegara a un acuerdo, al decir que "más les vale sentarse a la mesa, y rápido".

Zelenski declaró el martes al medio Axios que "no era justo" que el magnate republicano siguiera pidiendo a Ucrania que negociara un acuerdo, y añadió que no se logrará una paz duradera si se le entregaba la "victoria" a Rusia sin más.

"Espero que solo sea una táctica y no una decisión", dijo el presidente ucraniano.

Las esperanzas de un avance siguen siendo escasas.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, había dicho a los periodistas que no esperaran grandes novedades del primer día de conversaciones.

- "Desprecia los esfuerzos de paz" -

Incluso antes de que comenzaran los diálogos, Ucrania había acusado a Rusia de socavar los esfuerzos de paz al lanzar 29 misiles y 396 drones en ataques durante la noche del martes, que según las autoridades causaron la muerte de cuatro personas y cortaron el suministro eléctrico a decenas de miles en el sur.

A última hora del martes, el Estado Mayor de Ucrania afirmó que Moscú lanzó 28 misiles y 109 bombas aéreas guiadas contra su territorio desde el comienzo del día.

Mientras tanto, Rusia acusó a Ucrania de disparar más de 150 drones durante la noche del martes, principalmente sobre las regiones del sur y la península de Crimea, ocupada por Moscú en 2014.

Rusia ocupa alrededor de una quinta parte de Ucrania, incluida Crimea y las zonas que los separatistas respaldados por Moscú habían tomado antes de la invasión de 2022.

Está presionando para obtener el control total de la región oriental de Donetsk, en Ucrania, como parte de cualquier acuerdo, y ha amenazado con tomarla por la fuerza si las negociaciones fracasan.

Las fuerzas ucranianas lograron recientemente sus avances más rápidos en dos años y medio, recuperando 201 kilómetros cuadrados la semana pasada, según un análisis de la AFP de los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra.