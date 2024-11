Diálogos de Colombia con Segunda Marquetalia continúan con o sin Iván Márquez, dice jefe negociador

BOGOTÁ (AP) — Los diálogos que adelanta Colombia con la disidencia Segunda Marquetalia, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), seguirán adelante con o sin su máximo jefe, alias “Iván Márquez”, cuyo paradero desconocen, en medio de la tensión que generó una posible división interna en el grupo armado, dijo el martes el jefe negociador del gobierno.

“El gobierno no intervendrá en esas diferencias internas que tienen los negociadores de la Segunda Marquetalia con Iván Márquez. Ese asunto tendrán que resolverlo ellos y nosotros seguiremos avanzando en el diálogo con quienes tengan la voluntad de hacerlo”, señaló a The Associated Press Armando Novoa, jefe negociador del gobierno.

La Segunda Marquetalia es una de las disidencias fundadas por quienes abandonaron el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y la extinta guerrilla FARC. No es la disidencia más numerosa en el país, pero sí la más representativa porque fue fundada en 2019 por insurgentes de alto rango que negociaron el acuerdo de paz hace ocho años, como alias “Iván Márquez”.

La tensión en el diálogo con la Segunda Marquetalia se avivó durante el fin de semana cuando países garantes como Venezuela, Cuba y Noruega recibieron una carta supuestamente firmada por “Iván Márquez” en la que desautorizaba una reunión que se estaba dando con los negociadores, en cabeza de alias “Walter Mendoza”.

La veracidad de la carta no ha sido confirmada por el gobierno y dejó a la mesa de negociación en incertidumbre.

Sin embargo, además de la carta, el gobierno quiere confirmar que “Iván Márquez” esté vivo, luego de semanas de rumores sobre su estado de salud y posible muerte. Según Novoa, la última vez que lo vieron personalmente fue en junio de este año. En adelante, se han comunicado por cartas y con intermediarios.

“Es muy difícil adelantar un diálogo con Iván Márquez si no tenemos certeza de que el interlocutor está disponible”, afirmó Novoa, por lo que han pedido una prueba de que está vivo “que no deje lugar a dudas” como un encuentro presencial o un video.

El manto de duda sobre “Iván Márquez” también se extiende a la Segunda Marquetalia, debido a que ha sido la cara visible y política del grupo armado ilegal, luego de que otros de los exlíderes de las FARC que la integraban fueran declarados muertos, según el gobierno colombiano, en territorio venezolano.

El gobierno colombiano estima que la Segunda Marquetalia, integrada por varias facciones, está compuesta por entre 1.800 y 2.000 armados.

En caso de que la facción de “Iván Márquez” se separe de la mesa de diálogo, quedarían otras estructuras que actualmente conforman la Segunda Marquetalia y que, según el jefe negociador, serían la gran mayoría al sumar unos 1.200 armados y 500 milicianos.

Las divisiones internas en grupos disidentes de las FARC no son nuevas. Ocurrió en otra mesa de negociación paralela con el autodenominado “Estado Mayor Central”, en el que la gran mayoría de sus facciones se levantaron de la negociación a principios de este año y el gobierno continuó negociando con la minoría.

Colombia lidia con múltiples grupos armados ilegales que ocuparon el espacio que dejó las FARC en 2016 al dejar las armas. Ahora se disputan las economías ilícitas como la cocaína y la minería ilegal y algunas de ellas acudieron al llamado del presidente colombiano, Gustavo Petro, para abrir diálogos en el marco de su ambiciosa política de “paz total”.

“En el escenario de la paz total estamos encontrando que todos los grupos, en mayor o menor medida, tienden a fracturarse en la medida en que avancen los diálogos”, explicó Novoa. “Lo que nos corresponde a nosotros es avanzar con las estructuras que sean comprometidas de verdad con una solución de paz”.

Ante la tensión en la Segunda Marquetalia, Petro advirtió el domingo que los grupos armados que no se inserten en el proceso de paz “serán doblegados por la fuerza pública”.

