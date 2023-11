SCOTTSDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — Los Diamondbacks de Arizona le extendieron el contrato al manager Torey Lovullo hasta la temporada 2026 después de que el equipo llegara de forma sorpresiva a la Serie Mundial, de acuerdo con una persona con conocimiento directo del acuerdo.

La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que la extensión no había sido anunciada.

A Lovullo le extendieron su contrato hasta 2024 en junio, antes de que los D-backs lograran una inesperada carrera en la postemporada. Arizona derrotó a Cerveceros de Milwaukee, Dodgers de Los Ángeles y Filis de Filadelfia en los playoffs, para después perder con Texas en cinco juegos en la Serie Mundial.

Lovullo, de 58 años, completó su séptima temporada con los Diamondbacks. Fue el Manager del Año de la Liga Nacional en 2017.

La franquicia ha tenido un cambio rápido luego de una temporada de 110 derrotas en 2021. Con un núcleo joven de Corbin Carroll, Ketel Marte y Zac Gallen, se espera que los D-backs sean competitivos durante las próximas temporadas.

MLB.com fue el primero en reportar la extensión de contrato de Lovullo.