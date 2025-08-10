LA NACION

Diamondbacks rompen récord de franquicia con nueve hits en victoria 13-6 sobre Rockies

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Diamondbacks rompen récord de franquicia con nueve hits en victoria 13-6 sobre Rockies
Diamondbacks rompen récord de franquicia con nueve hits en victoria 13-6 sobre RockiesRick Scuteri - FR157181 AP

PHOENIX (AP) — Adrian Del Castillo conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada y los Diamondbacks de Arizona establecieron un récord de franquicia con nueve hits consecutivos durante una quinta entrada de ocho carreras el domingo para una victoria de 13-6 sobre los Rockies de Colorado.

Además de su primer jonrón de la temporada, Del Castillo conectó un doble de regla en el campo derecho y un sencillo en la quinta entrada cuando los Diamondbacks batearon para abrir una ventaja de 12-3.

El abridor de los Diamondbacks, Brandon Pfaadt (12-7), lanzó cuatro entradas, permitiendo 11 hits, pero solo tres carreras. Los Rockies se fueron de cinco de 16 con corredores en posición de anotar.

Tanner Gordon (2-5) lanzó cuatro 2/tres entradas para los Rockies, permitiendo 12 hits, diez carreras y ponchando a seis.

Por los Rockies, el venezolano Ezequiel Tovar de 4-3 con dos anotadas. Los dominicanos Warming Bernabel de 5-1 y Adael Amador de 4-2 con dos producidas. El cubano Yanquiel Fernández de 3-2 con una anotada.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Ketel Marte de 4-2 con una anotada y tres producidas y Geraldo Perdomo de 4-2 con una anotada y una producida. El cubano Lourdes Gurriel Jr. de 4-1 con dos anotadas. El mexicoamericano Alek Thomas de 5-1 con una anotada y una producida.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

LA NACION
Más leídas
  1. Con nuevos testigos, buscan reconstruir el vínculo entre la víctima y la familia del sospechoso
    1

    Misterio en Coghlan: con nuevos testigos, buscan reconstruir el vínculo entre la víctima y la familia del sospechoso

  2. El conmovedor mensaje de los científicos del Conicet tras el cierre de la misión al cañón de Mar del Plata
    2

    El conmovedor mensaje con el que los científicos del Conicet cerraron la misión en el cañón submarino de Mar del Plata

  3. Cuál es el mejor inductor del sueño según un especialista: “Es más efectivo en hombres que en mujeres”
    3

    Video | Cuál es el mejor inductor del sueño según un especialista: “Es más efectivo en hombres que en mujeres”

  4. Adorni compartió un video manipulado de una entrevista a Kicillof y Milei lo replicó
    4

    Adorni compartió un video manipulado de una entrevista a Kicillof y Milei lo replicó

Cargando banners ...