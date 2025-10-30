Diana Morant asegura que en PSOE "no caben los puteros"

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Ministra de Ciencia, Innovación y Univerdades, Diana Morant, ha defendido las medidas adoptadas dentro del PSOE relaciones con el uso de prostitución por parte de los militantes. "En nuestro partido no caben los puteros", ha afirmado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press al ser preguntada por los audios del exministro y exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, sobre el pago por servicios de prostitución.

¿Qué puede hacer Feijó con Mazón? Pues una cosa es la democracia, las urnas, y otra cosa es el propio partido. La <<< ? 08:30 >>> La vinculación a un partido político es la militancia. Los que militamos en el Partido Socialista, ese es el valor que nos une al partido. Pues nosotros hemos elevado el código ético del partido de manera que cualquier persona militante del partido que haya pruebas de que haga un uso, por ejemplo, de que pague por tener sexo de la prostitución, ¿Qué? <<< ? 09:00 >>> Es inmediatamente expulsado por el partido, es una razón suficiente para la expulsión del partido.

Eso para nosotras, para las mujeres, es un avance muy grande, ¿No? En nuestro partido no caben los puteros, no caben aquellos que pagan por sexo, nosotros apostamos por la abolición de la prostitución, y ese y otros y otras medidas que se han tomado a nosotras, a las mujeres del partido, desde luego nos sirven mucho. Gracias.