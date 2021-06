Diana ross dice "gracias" en nuevo álbum después de 15 años

LONDRES, 17 jun (Reuters) - La cantante estadounidense Diana Ross expresa gratitud en su nuevo sencillo "Thank You" ("Gracias") lanzado el jueves, la canción principal de su primer álbum de estudio en 15 años.

Ross, la exlíder del exitoso grupo The Supremes, de Motown Records, grabó las canciones en el estudio de su casa durante la pandemia de COVID-19. El álbum se describe como "un mensaje musical poderoso e inclusivo de amor y unión".

"Esta colección de canciones es mi regalo para ustedes con agradecimiento y amor. Estoy eternamente agradecida de haber tenido la oportunidad de grabar esta música gloriosa en este momento", dijo Ross en un comunicado.

El álbum "Thank You" se lanzará en el otoño boreal. Es el primer disco de estudio de Ross desde "I Love You" de 2006.

(Reporte de Marie-Louise Gumuchian. Editado en español por Lucila Sigal)

