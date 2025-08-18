Diarra reclama resarcimiento millonario

Diarra, de 40 años, rescindió su contrato con Lokomotiv de Moscú en 2014 para fichar por el Charleroi, pero se vio obligado a pagar 10,5 millones de euros al club ruso, que lo demandó por falta de justa causa.

Con el apoyo del Sindicato Mundial de Futbolistas (FifPro), el ex mediocampista francés, que se retiró en 2019, recurrió a los tribunales belgas tras el fracaso de las negociaciones con la FIFA para llegar a un acuerdo.

“Me he visto obligado a librar esta batalla legal desde agosto de 2014, más de 11 años”, declaró Diarra, quien cuenta con el apoyo del abogado Jean Louis Dupont, el mismo que falló en la sentencia del caso Bosman.

Dupont también representó en su momento al futbolista belga Jean-Marc Bosman, logrando en 1995 un fallo favorable del mismo tribunal que dio lugar a la denominada "Ley Bosman" y cambió para siempre las reglas al determinar la ilegalidad del cobro de indemnizaciones por el traspaso de jugadores al final de sus contratos.

“Lo hago por mí mismo. Y si logré resistir la aplanadora de la FIFA, es porque he tenido una buena carrera. Pero también lo hice por todos los jugadores emergentes, menos conocidos, que carecen de los medios económicos y psicológicos para desafiar a la FIFA ante verdaderos jueces”, enfatizó Diarra.

El ex mediocampista francés remarcó que la FIFA y la Federación Belga de Fútbol “deberían haber tenido la decencia de contactarme para proponer una solución amistosa a la disputa, pero no fue así”.

Diarra, que reclama 35 millones de euros netos, reveló además “una persistente cultura de desprecio por el Estado de derecho y por los jugadores”, a pesar de la sentencia de la UE. (ANSA).