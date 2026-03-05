"¡días felices!": bottas se libera de la amenaza de una penalización en la parrilla de f1 de 2024

5 mar (Reuters) - Valtteri Bottas, piloto de Cadillac, se ha librado de una ‌penalización de cinco ‌puestos ⁠en la parrilla de salida del Gran Premio de Australia, que abre la temporada, después ​de que ⁠un ⁠cambio en el reglamento de la Fórmula Uno eliminara ​una penalización que aún le quedaba por cumplir en ‌2024.

El finlandés sufrió la penalización ​en su última ​carrera con Sauber a finales de 2024 por provocar una colisión con el piloto de Haas Kevin Magnussen en la que iba a ser la última carrera del danés en la ​F1.

Bottas, ganador de 10 carreras, se quedó fuera de la temporada ⁠2025 como reserva de Mercedes antes de asegurarse un asiento con Cadillac, ‌el undécimo equipo de la parrilla.

Según la normativa anterior de la F1, Bottas habría tenido que cumplir la sanción en la primera carrera, pero debido a un cambio las sanciones ahora se anulan si no se ‌cumplen en un periodo de 12 meses entre la infracción y ⁠la siguiente carrera.

«¿Recuerdan mi penalización de cinco ‌puestos en la parrilla? Ha desaparecido. Con ⁠el nuevo reglamento, se ha esfumado. ¡Qué alegría!», ⁠dijo Bottas en Instagram.

Es probable que Bottas y su compañero de equipo mexicano Sergio Pérez sigan saliendo desde la parte trasera de la parrilla en el debut ‌de Cadillac en la ​F1 el domingo, pero los problemas de Aston Martin hacen que el equipo estadounidense pueda no ser el último en la clasificación. (Reporte de ‌Alan Baldwin; editado en español por Javier Leira)