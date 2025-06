Diáspora iraní, entre la angustia y la esperanza de un cambio de régimen

Los iraníes de la diáspora en Europa se sienten desgarrados entre la esperanza de un cambio de régimen en Teherán y la violencia de la guerra con Israel que amenaza a sus parientes en el país, según varios testimonios recabados por AFP.

Desde Fráncfort, Berlín, Londres y París, todos se preguntan con preocupación cuál será el futuro de Irán y de Oriente Medio, tras esta escalada militar que ha causado numerosas víctimas.

"Los iraníes tienen que decidir por su cuenta cómo librarse de los molás, sin injerencias extranjeras", apunta el gerente de un restaurante en Fráncfort, "furioso" con la ofensiva israelí.

Y es que la diáspora iraní está "dividida", reconoce Hamidreza Javdan, un actor que vive cerca de París. "Algunos dicen 'nadie tiene el derecho de atacar nuestro país', otros consideran que esto está bien, y algunos apoyan a Trump...".

Este hombre de 71 años, oriundo de Teherán, cree que "la historia avanza" y mantiene la "esperanza" de una transición política.

- "Huir de Teherán" -

Desde el 13 de junio, Israel, potencia atómica oficiosa, lleva a cabo una ofensiva sin precedentes contra Irán, con el objetivo declarado de impedirle dotarse de la bomba atómica.

En su campaña militar, Israel atacó instalaciones nucleares, militares y energéticas, y mató a altos mandos del ejército y de los Guardianes de la Revolución.

En respuesta, Irán ha atacado Israel con numerosas salvas de misiles.

"Hay inocentes muriendo, pero parece que la guerra es la única solución para que las cosas cambien de verdad. ¿Cuántas manifestaciones ha habido? Y no ha ocurrido nada", explica Paria, de 32 años y directora de un restaurante iraní en Londres.

Paria dice esto refiriéndose en particular al levantamiento popular de 2022, motivado por la indignación ante el código vestimentario impuesto a las mujeres, y reprimido por las autoridades.

Y si bien ella desea un cambio de régimen, "estamos preocupadas por lo que pueda pasar", apunta su madre Mona, de 65 años y residente en Londres desde hace tres décadas.

Al miedo a lo desconocido se añade la angustia por los parientes y amigos que siguen en Irán.

Una profesora de nacionalidad iraní contactada en Fráncfort está preocupada porque desde el viernes no logra hablar con una amiga que vive en el norte de Teherán.

"Seguimos teniendo familia y amigos en Irán, en Teherán. Están huyendo hacia el norte. Estamos muy preocupados por ellos", confía Paria en Londres.

El actor Hamidreza Javdan recibió el lunes una llamada de su hermano, y está angustiado por las órdenes de evacuación.

"Mi hermano es una persona con movilidad reducida, no puede salir de Teherán así como así. Y además, Teherán tiene 10 millones de habitantes, ¿adónde se van a ir?", se pregunta. Ali, instalado en Londres, está también muy preocupado por su familia. "Estoy conmocionado de verdad (...) tengo familia en Irán, en Kermanshah", en el oeste del país, "que ha sido bombardeado". "Nunca he apoyado al régimen iraní, no me gusta", dice este hombre de 49 años. "¿Pero quién va a sufrir? El pueblo". Un traductor iraní de Berlín, que prefiere el anonimato, tiene una esperanza: "que esta guerra termine con el régimen de los molás. Lo espero de todo corazón. Y entonces, todos estos muertos no habrán sido en vano". burs-smk/avl/zm-acc