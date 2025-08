Díaz advierte al PSOE que extender la vida útil de las nucleares "vulneraría" el acuerdo de Gobierno

MADRID, 4 Ago. 2025 (Europa Press) - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha lanzado una advertencia a su socio de Gobierno, el PSOE, pues cree que si finalmente deciden seguir adelante y optar por extender la vida útil de las centrales nucleares de nuestro país, se estaría "vulnerando" el acuerdo de Gobierno. "Es gravísimo", ha incidido. Ha sido durante una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, donde ha sido preguntada por la extensión de la vida útil de las nucleares y las tres condiciones propuestas por la rama socialista del Gobierno para llevarla a cabo, ya que, desde el ministerio de Transición Ecológica, que dirige Sara Aagesen, han puesto tres condiciones para llevar a cabo esa extensión de la vida útil: garantizar el suministro, garantizar la seguridad y que no implique costes para los consumidores. Sin embargo, Díaz ha dejado claro que el acuerdo de Gobierno firmado entre Sumar y el PSOE es "claro en este asunto" y si desde el ministerio de Aagesen deciden seguir adelante se estaría "vulnerando" dicho pacto. "No lo vamos a permitir", ha sentenciado. SUMAR ES PARTIDO VERDE Desde Sumar consideran que la energía nuclear actualmente es un "elemento disfuncional" en el sistema energético de nuestro país y que además es "absolutamente peligrosa" y "carísima" por tanto, desde la formación plurinacional abogan por seguir avanzando en la "descarboización" del sistema energético y apostar por un modelo de energía renovables. "Sumar es una fuerza verde porque la emergencia climática es real", ha incidido. Por tanto, desde Sumar no comparten la postura de sus socios de alargar la vida útil de las centrales nucleares y Díaz cree que con esta medida se estaría "violentando directamente" el acuerdo de Gobierno, algo que ha tildado de "gravísimo en términos democráticos". "Cuando alguien incumple lo que lleva un acuerdo de investidura está quebrando la confianza democrática y esto es gravísimo, un demócrata no puede hacer eso", ha reprochado al tiempo que ha recordado que esta ruptura del acuerdo sería "la primera vez que se daría por parte del PSOE".