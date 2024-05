Díaz arremete contra Feijóo por ponerse "del lado" de Milei antes que de España "para sorpresa de nadie"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha arremetido contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por ponerse "del lado" del presidente de Argentina Javier Milei y no de "nuestro país", después de que el Ejecutivo argentino haya acusado esta mañana en un comunicado al ministro de Transportes, Óscar Puente, de "calumnias e injurias" contra su mandatario.

"Para sorpresa de nadie, entre el gobierno español del crecimiento económico y el reparto de la riqueza y el gobierno argentino de la recesión y el empobrecimiento masivo, el PP se pone del lado de Milei y no de nuestro país" ha expresado la también líder de Sumar en un mensaje en la red social X.

Las declaraciones de Díaz tienen lugar después de que Feijóo haya pedido la dimisión el cese del ministro de Transportes por sus declaraciones sobre Javier Milei. "Hoy el señor Puente debería dimitir o ser cesado, pero ni va a dimitir ni va a ser cesado, porque Puente y Sánchez disfrutan del lodazal en el que intentan meter a España", ha dicho este sábado en un mitin en Badalona (Barcelona), acusando al Gobierno de crear una "crisis política con un país hermano".

Puente dijo el viernes en un coloquio sobre comunicación y redes sociales en Salamanca: "He visto a Milei en una tele y dije, según le estaba oyendo no sé en qué estado, previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, y salió a decir aquello y yo dije: es imposible que gane las elecciones, cavó su fosa. Pues no".

Tras estas palabras, el Gobierno argentino emitió un comunicado criticando las "calumnias e injurias" del ministro Puente contra Javier Milei, añadiendo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia".