Díaz avala la retirada de la embajadora de Argentina y pide "no contribuir más" a la estrategia de Milei

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha apoyado este martes la retirada definitiva de la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso, aunque ha reclamado "no contribuir más" a la estrategia de polarización del presidente de Argentina, Javier Milei.

"Creo que lo que hemos hecho hoy en el Consejo de Ministros es correcto", ha sentenciado Díaz en una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, tras la decisión anunciada por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en la que también ha reconocido que se ha tratado de una "medida grave", por lo que ha pedido "volver a la institucionalidad, al respeto y a mantener relaciones" con Argentina, "un país que es muy importante" para España y Galicia en particular.

Desde Sumar, el portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, también apoyó la retirada de la embajadora. Eso sí, reclamó que ese criterio se aplique también en el caso de Israel, que ha cargado contra miembros del Ejecutivo como el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

Sin embargo, la vicepresidenta ha asegurado que desde su posición no va a "incrementar el espectáculo" de Milei pues, según ha denunciado, el presidente argentino no quiere que se hable de la situación del país o el modelo económico y social que está desplegando. "No quiere que sepamos que desde que él gobierna se ha incrementado la inflación en Argentina un 65%", ha apuntado Díaz, quien ha señalado que Milei "está encantado" con la "discusión" que ha surgido tras sus palabras en un acto de Vox.

Al respecto, la también líder de Sumar ha denunciado que Milei faltó el respeto a las instituciones españolas y llegó a España sin ninguna agenda oficial ni reuniones con autoridades, algo que ha calificado de "inédito". "El Gobierno y las instituciones españolas teníamos que reaccionar", ha defendido.

Cuestionada por si cree que Sánchez utiliza electoralmente el conflicto con el presidente argentino, Díaz ha dicho que le corresponde responder al jefe del Ejecutivo y ha reiterado "no contribuir" a la estrategia de Milei de "polarizar, golpear a un Gobierno" o soltar "comentarios machistas" que son "impresentables". "Creo que no hay que contribuir a alimentar aquí más lo que el señor Milei está ocultando en su país", ha aclarado.

Díaz ha pedido además a Milei que rectifique sus palabras machistas que suponen una "vulneración de derechos fundamentales" y respetar también la institucionalidad de España. También ha cargado contra la posición del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha tildado de "grave" porque "no tiene proyecto de país" ni lo defiende. "La única propuesta del señor Feijóo es manifestarse en las calles de Madrid, antes contra la amnistía y ahora no sabemos muy bien contra qué", ha ironizado, recalcando que no está "a la altura de las circunstancias" de un líder de la oposición.

Europa Press