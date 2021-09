Díaz-Canel acusa a Biden de "recrudecer" el bloqueo en una "guerra no convencional" contra Cuba

Denuncia ante la ONU el "pernicioso uso y abuso" de las sanciones y sale en defensa de Maduro y Ortega

MADRID, 23 Sep. 2021 (Europa Press) -

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha cargado este jueves en la Asamblea General de la ONU contra el Gobierno de Estados Unidos, al que ha acusado de "recrudecer" el bloqueo vigente desde hace más de medio siglo dentro de una "guerra no convencional" que tendría como objetivo "borrar" la 'revolución' lanzada por Fidel Castro.

Díaz-Canel ha pronunciado un discurso pregrabado en el que ha acusado a las autoridades estadounidense de promover "un peligroso cisma internacional" y de hacerlo "con el pernicioso uso y abuso de las medidas de coerción económica", en alusión a las sanciones promovidas o mantenidas por las diferentes administraciones norteamericanas.

Washington "amenaza, extorsiona y presiona a Estados soberanos para que se pronuncien y actúen contra aquellos que identifica como adversarios", según Díaz-Canel, que ha incluido a Cuba dentro de esta lista de "países que no se les someten".

"Durante más de 60 años, el Gobierno de Estados Unidos no ha cesado ni un minuto en sus ataques contra Cuba. Pero en este momento crucial y desafiante para todas las naciones su agresividad supera los límites", ha lamentado. Así, ha señalado que el bloqueo económico "se ha recrudecido" con Biden en la Casa Blanca.

"Se lanza contra nuestro país una guerra no convencional", ha añadido el mandatario cubano, para acto seguido referirse a supuestos "fondos multimillonarios" que van a parar a "campañas de manipulación y mentiras" con el objetivo de proyectar "una imagen absolutamente falsa de la realidad cubana, sembrar confusión, desestabilizar, desacreditar al país y justificar la doctrina de cambio de régimen".

Díaz-Canel, que no ha aludido directamente a las protestas de julio, que en su día consideró orquestadas desde Washington, ha subrayado que "Cuba no le teme a la mentira ni se arrodilla ante presiones", lamentando que Estados Unidos no acepte alternativas "al modelo que conciben para su patrio trasero".

El presidente cubano también ha aprovechado su discurso para cuestionar el papel de Estados Unidos en otros escenarios y ha señalado que "Naciones Unidas no puede ignorar la lección de Afganistán", donde habría quedado de manifiesto que "no se puede prevenir ni combatir el terrorismo" con bombas y que "la ocupación solo deja destrucción".

Afganistán, ha agregado, "no es un caso aislado". "Donde Estados Unidos interviene, se incrementa la inestabilidad, las muertes, el sufrimiento y quedan cicatrices perdurables", ha añadido Díaz-Canel.

En cambio, ha aprovechado su discurso ante el principal foro político de la ONU para salir en defensa de otros gobiernos como el de Nicolás Maduro en Venezuela o el de Daniel Ortega en Nicaragua. En este último caso, considera que Ortega "defiende valiente y dignamente sus logros frente a las amenazas y acciones injerencistas del Gobierno de Estados Unidos".

La pandemia

Díaz-Canel ha advertido de que la pandemia ha agudizado la desigualdad mundial y demostrado el fracaso de las "recetas neoliberales", ya que mientras "las naciones ricas, las élites y las transnacionales farmacéuticas aumentan beneficios", hay efectos "incalculables" que "no serán efímeros" para el ciudadano de a pie, en particular los más vulnerables.

El presidente de Cuba ha señalado que las vacunas son la "esperanza" en este contexto, pero "cientos de millones de personas en países de bajos ingresos aún esperan la primera dosis".

A nivel interno, ha presumido del desarrollo íntegramente cubano de varias vacunas, estimando que el 37,8 por ciento de la población de la isla ha completado ya la pauta de vacunación. Cuba aspira a lograr la "inmunización total" de la población a finales de año.