Díaz-Canel dice que no hay conversaciones en curso con el Gobierno de EEUU

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo el lunes que no hay conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos, salvo para contactos técnicos en el ámbito migratorio. "Siempre hemos tenido disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos de EEUU, incluido el actual, sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco,

Sus comentarios se conocen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que no irá más petróleo ni dinero venezolano hacia Cuba, al tiempo que sugirió que la isla de gobierno comunista debería llegar a un acuerdo con Washington.

