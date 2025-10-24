Díaz celebra que España bate su récord de ocupados con 22,4 millones: "No nos vamos a conformar nunca"

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha celebrado que España vuelva a alcanzar un máximo histórico de personas ocupadas, señalando que el país suma ya 22,3 millones de trabajadores.

El paro subió en 60.100 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 2,3% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación aumentó en 118.400 puestos de trabajo (+0,5%), marcando un nuevo récord de 22,4 millones de ocupados, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

“España vuelve a alcanzar un máximo histórico de ocupados. Somos ya 22.400.000 personas, lejos de aquella España con la que soñaba Mariano Rajoy, que hablaba de 20 millones de personas”, ha aplaudido Díaz.

Díaz ha destacado que “hoy hay más personas trabajando que nunca y, sobre todo, lo están haciendo con mejores condiciones”, en referencia a las reformas emprendidas y a la mejora de los derechos laborales.

“La población activa ha aumentado y alcanza un nuevo récord, superando los 25 millones de personas”, ha añadido la ministra.

En cuanto al desempleo, ha explicado que “la cifra ha aumentado ligeramente en 60.100 personas durante el tercer trimestre”, aunque “esto se debe al incremento de personas que se incorporan al mercado laboral”.

En términos interanuales, ha resaltado que “el paro ha descendido en 140.900 personas”, lo que, en palabras de Díaz, es una “muy buena” noticia que indica que España crea empleo y que es un empleo con “más derechos”.

La ministra ha reafirmado el compromiso del Gobierno: “No nos vamos a conformar nunca, porque nuestro país avanza cuando avanzamos en derechos y cuando cuidamos a la gente trabajadora”.

Por ello, ha recordado que van a volver a subir el salario mínimo y seguir demostrando “que el único camino posible para el crecimiento económico es seguir mejorando la vida de la gente trabajadora”.

“Seguimos”, ha concluido.