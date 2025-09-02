Díaz destaca que la subida del paro en agosto ha sido un 34% inferior a la media de los últimos 24 años

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha atribuido el repunte del paro en agosto en 21.905 personas a la estacionalidad y ha subrayado que este incremento es un 34% inferior a la subida media del desempleo en los últimos 24 años.

En un vídeo para valorar los datos de paro de agosto, Díaz ha recordado que agosto es un mes en el que históricamente se reduce el empleo por la estacionalidad, ya que el fin del verano supone la terminación de muchos empleos ligados a esta estación, lo que hace que suba el paro.

No obstante, la ministra ha subrayado que el aumento de agosto de este año es "muy distinto" al de los años anteriores, "gracias a los resultados de la reforma laboral y de las políticas públicas de empleo".

"Seguimos por debajo de los 2.500.000 de personas en paro y es la cifra más baja para un mes de agosto desde el año 2007. Además, hay dos grandes noticias que tenemos que celebrar. El paro de las mujeres se mantiene en el nivel más bajo desde el año 2008 y el paro juvenil vuelve a marcar un mínimo histórico y encadenamos ya 52 meses consecutivos de caídas interanuales", ha remarcado Díaz.

La vicepresidenta segunda ha indicado que "hace no tantos años, un mes de agosto era sinónimo de muy malas noticias y un golpe durísimo para miles de familias españolas", pero hoy "esa realidad ha cambiado".

"La estacionalidad ya no pesa como antes. El empleo con derechos crece con fuerza y demostramos con datos que la economía española es más sólida cuando se apuesta por la gente trabajadora de nuestro país", ha defendido.

En este sentido, la ministra ha afirmado que durante este curso político se aprobará la reducción de jornada hasta las 37,5 horas semanales para los trabajadores, los permisos por cuidados, el Estatuto del Becario y una subida del salario mínimo interprofesional (SMI).