Díaz ironiza con que el PP de M. Rajoy y Aznar se manifieste contra la corrupción y le pide que desbloquee medidas

BRUSELAS, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cargado este lunes contra el Partido Popular asegurando que si le preocupa la corrupción debe dar pasos para desbloquear medidas pendientes en el Congreso de los Diputados como la creación de una agencia anticorrupción, al tiempo que ha ironizado asegurando que "es para hacérselo mirar" que se manifieste contra la corrupción el partido de "M. Rajoy y Aznar".

"Que el PP de M. Rajoy y Aznar salga a la calle a manifestarse contra la corrupción, es para hacérselo mirar", ha asegurado en declaraciones desde Bruselas antes de la reunión con sus homólogos europeos. "Le pido al PP que, ya que le preocupa la corrupción, levante el veto y podamos tomar medidas contra la corrupción", ha indicado.

Al ser preguntada por la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos, la líder de Sumar ha reconocido que la corrupción es "un problema gravísimo" en España que "corroe la democracia" por lo que ha reclamado actuar "con claridad" ante este fenómeno.

A su juicio, la corrupción "no es de izquierdas ni de derechas", por lo que ha pedido acabar con ella "venga de donde venga" aunque ha evitado elevar al nivel de exigencia contra el PSOE o fijar nuevas líneas rojas tras la entrada en prisión del exministro socialista.

Eso sí, Yolanda Díaz ha vuelto a cargar contra el PP por su manifestación en la que afirmó que los españoles están "hartos" de la "corrupción" que atribuyó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras lo que retó a los socios de Gobierno a no seguir "tragando" y romper con el PSOE.

"El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno. No lo hemos inventado. Está en Soto del Real", declaró Feijóo ante la convocatoria en el centro de Madrid.

Después de que en dicha manifestación la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmara que ETA está "preparando su asalto al País Vasco y Navarra" mientras "sostiene" al Gobierno, la vicepresidenta ha afeado que la líder madrileña sacara "el comodín de ETA", asegurando que usa a una banda terrorista que "ya no existe" para "tapar las miserias políticas que tienen en su gestión".