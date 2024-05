Díaz pide "mesura" al Gobierno tras el conflicto con Argentina pero critica que Feijóo siempre apoya a Milei

Urge al presidente a aprobar este martes el reconocimiento del Estado palestino

MADRID, 6 May. 2024 (Europa Press) -

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha pedido "mesura" en el Gobierno tras el conflicto con el Ejecutivo argentino pero ha criticado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, siempre se posiciona a favor de la "extrema derecha" y, singularmente, del presidente de este país, Javier Milei, con sus políticas más que cuestionables.

También ha vuelto a instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el Consejo de Ministros proceda mañana al reconocimiento definitivo del Estado palestino, dado que es una medida más para tratar de frenar la "barbarie" que perpetra Israel en Gaza.

En declaraciones a TVE y Telecinco, recogidas por Europa Press, la vicepresidenta segunda ha demandado "mesura" en el uso de las redes sociales por parte del Ejecutivo, dado que lo que tiene que hacerse es "gobernar". "Soy partidaria de tener tranquilidad", ha ahondado.

Todo ello después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, manifestara en un coloquio sobre comunicación y redes sociales en Salamanca: "He visto a Milei en una tele y dije, según le estaba oyendo no sé en qué estado, previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, y salió a decir aquello y yo dije: es imposible que gane las elecciones, cavó su fosa. Pues no".

Posteriormente a estas palabras, el Gobierno argentino emitió un comunicado criticando las "calumnias e injurias" del ministro Puente contra Javier Milei. En este rifirrafe, el líder del PP pidió la dimisión o cese de Puente por crear una crisis diplomática con Argentina.

Una posición de Feijóo que Díaz ha reprendido, dado que no le sorprende porque, a su juicio casi siempre lo hace, que el presidente del PP se posicione a favor del gobierno presidido por Milei, cuya gestión es "más que cuestionable" por las políticas en materia muy sensible como son los derechos de las mujeres y las personas migrantes.

Sánchez debe dar un paso más con palestina

En cuanto a la posibilidad de que Israel acometa una ofensiva en Rafá, Díaz ha denunciado que en Palestina se están "asesinando a niños" con la "permisibilidad absoluta de la comunidad internacional".

Por tanto, ha solicitado reconocer el Estado palestino este martes puesto que no se puede "esperar un día más". Así, ha agradecido al Jefe del Ejecutivo todo sus esfuerzos internacionales en favor de la causa palestina, pero ha urgido a dar ese paso.

Respecto a sus planes de viaje a territorio palestino, Díaz ha reafirmado que sigue trabajando en ese desplazamiento y que irá a la zona para suscribir un memorándum de colaboración en materia laboral con la Autoridad Palestina.