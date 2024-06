Díaz reclama a Exteriores criterio unívoco: Si se retira la embajadora de Argentina hay que hacer lo mismo con Israel

Sumar acusa al Gobierno hebreo de "irracionalidad" y "obstruccionismo" con su amenaza de cerrar el consulado en Jerusalen

MADRID, 3 Jun. 2024 (Europa Press) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha confrontado la "disparidad de criterio" por el ala socialista en política Exterior, dado que si se ha retirado a la embajadora en Argentina por los "insultos" del mandatario argentino, Javier Milei, al Gobierno, se debería seguir ese criterio en el caso de Israel.

"Lo que digo es que el criterio tiene que ser unívoco (...) Actuar de la misma manera porque si no, ¿cuál es la lógica de la política de exteriores? Milei a mí me ha dicho de todo, machistada (...) Es verdad que atentó verbalmente contra el presidente del gobierno y su esposa. Estupendo y yo creo que hay que reaccionar. Bien, pero lo que no puede ser es que Netanyahu esté violentando no solo al Gobierno, también al secretario de Naciones Unidas (...) Y no tengamos una medida semejante", ha lanzado Díaz durante una entrevista en 'La Sexta', recogida por Europa Press.

Díaz ha señalado que el titular de Exteriores, José Manuel Albares, conoce la posición de Sumar, que ante el "asesinato" de miles de niños en Gaza defiende hacer "todo lo necesario" de cara a "parar" este "genocidio" y la flagrante vulneración del derecho internacional.

Luego, ha insistido en que el uso que hizo del lema propalestino 'desde el río hasta el mar' aludía a la necesidad de llegar a una paz mediante la fórmula de los dos Estados, Palestina e Israel, y que con el uso de esta expresión invocaba la resolución 181 de Naciones Unidas emitida en 1947.

Así, ha manifestado que ese es el único mensaje que quiso hacer, a diferencia de la interpretación que hacen el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y Hamás que lo evocan como una "aniquilanción del pueblo palestino o israelí.

La líder de Sumar ha lamentado que tras estas explicaciones Vox pide su reprobación en el Congreso y ha destacado que "no solamente es antisemita" sino que únicamente reivindica su derecho a criticar "las acciones de Netanyahu", sobre el que pesa una orden de detenciónb del Tribunal Internacional de Justicia por presuntos crímenes de guerra.

Sumar critica la "irracionalidad" de israel con el consulado español

Por otro lado, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha criticado la actitud del Gobierno israelí tras amenazar con cerrar el consulado español en Jerusalén, que solo revela su "irracionalidad" y cada vez mayor "aislamiento" a nivel internacional.

En rueda de prensa este lunes en Madrid, ha denunciado que la intención de limitar la actividad consular para prestar servicios a palestinos residentes en Cisjordania solo responde a una intención de "obstruccionismo", además de no respetar la convección de Viena.

"Es una actitud obstruccionista por parte del Gobierno de Israel que es contrario al derecho internacional. Y en cualquier cosa lo único que esa decisión demuestra es la irracionalidad con la cual actúa el Gobierno de extrema derecha israelí que cada vez está más aislado", ha zanjado.

Europa Press