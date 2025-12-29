Díaz recuerda a los trabajadores que cuentan con permisos climáticos ante alertas meteorológicas

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recordado a los trabajadores que pueden acogerse a permisos climáticos, cambios de jornada y priorizar el teletrabajo ante las alertas rojas y naranjas por clima adverso de algunas zonas del sureste de la Península por las lluvias. A través de un mensaje en su red social 'Bluesky', Díaz ha recordado que la normativa laboral posibilita estas medidas si hay limitaciones en los desplazamientos, y ha recalcado que "lo primero es la seguridad". Los permisos climáticos permiten a los trabajadores ausentarse de su puesto de trabajo hasta cuatro días remunerados cuando existe una emergencia climática o fenómeno meteorológico adverso grave que impide o pone en riesgo su desplazamiento al centro de trabajo, o que les obliga a permanecer en casa según indicaciones de las autoridades. En el supuesto de que sean necesarios más días de ausencia al trabajo, las empresas pueden optar por acogerse a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de fuerza mayor. En todo caso, la titular de Trabajo ha recordado que las empresas están obligadas a informar a los trabajadores lo antes posible de los riesgos y de las medidas que llevarán a cabo, así como a dar instrucciones para interrumpir la actividad hasta que desaparezca el peligro. Al mismo tiempo, la ministra ha señalado que también está permitido legalmente que los representantes de los trabajadores puedan acordar la paralización de la actividad por fenómenos climatológicos adversos. Díaz ha avisado además de que los trabajadores no pueden sufrir consecuencias en caso de que se adopten las medidas mencionadas.