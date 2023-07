Díaz recuerda la imagen de Feijóo y un narco y Abascal le acusa de encubrir un caso de pederastia en Galicia

La vicepresidenta primera y candidata de Sumar, Yolanda Díaz, ha reprochado al líder de Vox Abascal su cercanía con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y le ha recordado la imagen de este con el narcotraficante Marcial Dorado. Acto seguido, Abascal le ha replicado acusándole de encubrir un caso de pederastia en Galicia. Asimismo ha señalando que Díaz tiene fotos "gravísimas" apoyando al expresidente de Venezuela, Hugo Chávez y a dictaduras.

Ambos dirigentes han cruzado acusaciones en el debate electoral que se ha celebrado este miércoles en RTVE en el que han participado el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, además de Díaz y Abascal. Feijóo también estaba invitado pero decidió no acudir.

Además, Abascal ha acusado a Díaz de encubrir durante años un caso de pederastia de uno de sus colaboradores, Ramiro Santalices mientras que la líder de Sumar ha defendido que fue ella misma la que denunció el caso.

"Interpuse yo la denuncia", ha sostenido Díaz mientras que Abascal ha contestado que lo había encubierto durante dos años e incluso despidió a las personas que lo habían destapado en un primer momento. Además ha señalado que después de encubrirlo le "nombró" en un puesto de colaborador.

Díaz le ha preguntado a Abascal como se siente al tener al lado a Feijóo, con quien podría formar Gobierno, que tiene en su pasado "unas imágenes y unas relaciones con un narcotraficante", en referencia a la foto de 1995 del líder del PP con Marcial Dorado.

Abascal le ha afeado que ataque a una persona que no está presente en el debate y por tanto no se puede defender. "A mí lo que no me parece normal es atacar así a una persona que no está, yo a usted le he acusado directamente de encubrir a un pederasta, le he acusado directamente aquí a la cara, usted ha acusado a un señor que no está", ha indicado.

A continuación ha atacado echándole en cara que tiene "fotos gravísimas apoyando a Hugo Chávez, apoyando a dictaduras, apoyando la ruina de Venezuela", ha espetado.

Abascal también se ha lanzado contra Sánchez al señalar que es responsable "de haber metido el comunismo en el Gobierno". Además, en este sentido le ha dicho a Sáncehz que él es la verdadera excepción ibérica por tener ministros comunistas en el Ejecutivo. "Y se pasea por Europa diciendo que hay un problema con Vox", ha reprochado.

"Cuando usted dice que en Europa hay un problema con Vox, ¿a qué se refiere? Porque Suecia, Finlandia, Italia, Polonia, Hungría... hay cada vez más naciones europeas donde hay mayorías sociales y patrióticas que quieren defender la soberanía de los Estados dentro de una Unión Europea que coopere libre y voluntariamente", ha terminado.

Europa Press