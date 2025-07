Díaz reprueba al juez del fallo de Just Eat contra Glovo por criticar la “España sindicalizada”

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reprobado al juez que ha desestimado la sentencia interpuesta por Just Eat contra Glovo por competencia desleal porque el magistrado ha criticado en el fallo el "eco de la España sindicalizada". "A mí me preocupan más los ecos de la Justicia radicalizada que los de la España sindicalizada", ha indicado la titular de Trabajo a través de un mensaje en su red social 'Bluesky'. En la misma, Díaz ha recalcado que "ninguna empresa está por encima de la ley" después de que un Juzgado de Barcelona haya desestimado la demanda de Just Eat contra Glovo al considerar que la plataforma actuó siempre "dentro de la legalidad" y que los contratos desde 2019 garantizaban la autonomía de los repartidores, permitiendo estos servicios en régimen de autónomo. Según la sentencia consultada por Europa Press, el juez considera que ambas empresas presentan modelos de negocio diferentes, ya que el 80% del negocio de Just Eat es el mercado físico y el 20% a domicilio, en comparación con Glovo, donde sucede "lo contrario", por lo que la laboralización de los *riders* no es la única diferencia. Además, la sentencia considera que el servicio de reparto de comida a domicilio mediante plataformas digitales es un negocio "innovador, tecnológicamente avanzado" y que el marco laboral de su regulación resulta controvertido y obsoleto, textualmente. Just Eat presentó una demanda en noviembre del año pasado contra la empresa fundada por Óscar Pierre por presuntamente contratar a sus *riders* como falsos autónomos, motivo por el que le reclamaba 295 millones de euros en concepto de daños y perjuicios.

