La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha asegurado que no va a entrar en "especulaciones" tras afirmar Podemos que el Ejecutivo a instancias de Sumar ofreció ser embajadora en Chile a la exministra de Igualdad, Irene Montero, como "salida política" y para que "dejara de dar problemas".

"Sobre especulaciones la verdad no me van a encontrar", ha reiterado la líder de Sumar en declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, a la pregunta de si era verdad o mentira que ella misma ofreció ese cargo a la número dos de la formación morada.

Eso sí, la vicepresidenta segunda ha aprovechado para loar la labor de los diplomáticos españoles, un cuerpo de "alto rango" al que respeta y que en la actual situación de crisis "geopolitica brutal" están "dando lo mejor de sí mismos".

El pasado lunes y durante la presentación de la candidatura de Montero a las primarias de Podemos para las elecciones europeas, la secretaria general de los morados, Ione Belarra, sostuvo que le llegó una propuesta para dar a la exministra una embajada y así diera un "paso a un lado" en la política.

"A mí me ofrecieron una salida política para Irene, algo bonito, una embajada. Una salida que la sacara de España y que hiciera que deje de dar problemas. Cuando me lo propusieron, yo os lo digo honestamente, me eché a llorar, porque me dio mucha rabia", insistió.

Luego fuentes de la formación morada indicaron que el destino propuesto fue Chile y que la idea de ese ofrecimiento partió de Sumar y, concretamente, de la vicepresidenta segunda.

Relaciones normales con podemos a la hora de negociar

Por otro lado y cuestionada sobre el estado de las relaciones entre Sumar y Podemos tras la ruptura de la coalición y el voto en contra de este partido a la reforma del subsidio de desempleo, Díaz ha asegurado que la negociación con los morados se da "exactamente igual" que con el resto de formaciones políticas de la cámara.

Díaz ha apuntado que el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey negoció con todas las formaciones políticas para ese decreto excepto con el PP, dado que esa gestión la asumió ella misma.

"Hemos tenido en la negociación con Podemos desde el minuto uno y fue exactamente igual que con otras formaciones, que por cierto votaron todas a favor", ha apostillado para insistir que el trato con Podemos es "absolutamente normal" como mantienen con PNV, ERC o Junts.