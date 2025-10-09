Díaz ve un "error mayúsculo" la abstención del PSOE en la ILP de toros: "La ciudadanía no está en ese país de toros"

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado de "error mayúsculo" la abstención del PSOE en el Pleno del Congreso que propició el rechazo a la tramitación a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida para acabar con el blindaje legal de la tauromaquia y dejar de considerarla patrimonio cultural. "La ciudadanía española no está en ese país de toros", ha afirmado.

Así lo ha expresado este jueves la vicepresidenta durante su participación en los 'Desayunos Informativos de Europa Press', donde ha señalado "que en muchas materias el PSOE se quedó en los años 90" y que Sumar va "tirando" de los socialistas "porque es como una disputa entre un país viejo, la España de los años 90, y un país nuevo".

En este contexto, Yolanda Díaz ha afirmado que su padre le enseñó una cosa. "Que en las votaciones importantes en la vida uno no se puede abstener. Y esta era una votación importante", ha explicado en referencia a la que se produjo el martes en el Congreso sobre la toma en consideración de la iniciativa respaldada por más de 700.000 firmas.

A su juicio, esta cuestión "no tiene que ver con el modelo de cultura del país, que no son cultura". Yolanda Díaz ha defendido que "tiene que ver con el derecho de los animales". "En España, hay nueve millones de personas que tienen mascotas. Las nuevas generaciones, la generación de mi hija, están absolutamente comprometidos con el cambio climático y con los derechos de los animales", ha subrayado.

"Esta es la España que está siendo ya. Por tanto, yo respeto absoluto a los compañeros y compañeras del PSOE y creo que es un error mayúsculo porque la ciudadanía española no está en ese país de toros. Está en el país que es animalista, que quiere descarbonizar la economía, que quiere trabajar menos, que quiere reducir la desigualdad, que quiere una prestación universal por hijo a cargo", ha asegurado.

La iniciativa legislativa popular contó con 57 votos a favor, los de Sumar, Podemos, Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Compromís; con 169 votos en contra de PP, Vox y UPN; y con la abstención de 118 del PSOE y del diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos.

Los promotores de esta iniciativa ciudadana 'No es mi cultura', que representan a unas 200 asociaciones animalistas, entregaron el pasado mes de febrero en el Congreso un total de 715.606 firmas para instar a la derogación de la Ley de 2013 que delimita la tauromaquia como parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ya ha anunciado que están en conversaciones con los promotores de la iniciativa para volver a llevarla al Congreso, después de que la abstención de los socialistas propiciara que el Pleno de la Cámara rechazara su tramitación.