Dice: crecimiento próximo año podría depender de cómo se resuelva tensión EEUU-China

WASHINGTON, 16 oct (Reuters) - El gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos, Stephen Miran, dijo que el crecimiento económico para el próximo año podría depender de si los crecientes riesgos en torno al comercio entre Estados Unidos y China se materializan o se desactivan.

"Tendremos que ver cómo se desarrollan las próximas semanas", dijo Miran en Fox Business sobre las nuevas restricciones de China a las exportaciones de minerales de tierras raras y la amenaza del presidente Donald Trump de tomar represalias.

"Todo podría desaparecer en los próximos días. Si desaparece tenemos un buen escenario para el crecimiento", dijo Miran.

(Edición de Toby Chopra, editado en español por Natalia Ramos)