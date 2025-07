Dice que es "muy complicado" alianzas a nivel estatal con Sumar, que está en un Gobierno a cuya deriva se oponen

MADRID, 19 Jul. 2025 (Europa Press) - El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha reconocido que a nivel estatal es "muy complicado" poder lograr alianzas electorales con Sumar, dado que su formación se está oponiendo de forma "frontal" y "radical" a las políticas que está desplegando el Gobierno. "Nosotros nos estamos oponiendo radical y frontalmente a la deriva de las políticas del Gobierno (...) Pactar con alguien que está dentro del Gobierno del rearme, de la OTAN, del régimen de guerra y de la corrupción pues evidentemente es muy complicado", ha señalado durante una entrevista con Europa Press a la pregunta de si la formación morada cerraba la puerta ya a confluir con Sumar. Tras un largo periodo de tensión entre ambas formaciones desde la negociación de la candidatura conjunta para las pasadas elecciones generales del 23J, Podemos decidió romper con Sumar y pasarse al Grupo Mixto en el Congreso a finales de 2023. Desde entonces, Podemos y Sumar no han vuelto a confluir ni en los comicios europeos ni en las elecciones gallegas y vascas, donde compitieron electoralmente. Tras este ciclo electoral, Sumar celebró su segunda asamblea estatal, en la que hizo un llamamiento a volver a reeditar la coalición del 23J, incluido Podemos. Mientras los morados ya han lanzado como su candidata a la exministra Irene Montero de cara a las generales y en su último congreso reafirmaron su distancia respecto al proyecto creado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y su perfil contrario al Gobierno. Y con este contexto, el 'número tres' del partido mantiene la frialdad ante la apelación de Sumar de volver a intentar alianzas electorales, al ver complicado el entendimiento entre ambas fuerzas a raíz de sus respectivas posiciones estratégicas. Andalucía: para confluir tiene que haber afinidad política En relación a cómo enfoca Podemos los próximos comicios andaluces del año que viene, en un contexto en el que IU y Sumar han iniciado los trabajos para revalidar la coalición por Andalucía de momento sin Podemos, ha explicado que la postura de su formación es la de "siempre" y consistente en conformar la candidatura "más amplia y heterogénea posible", teniendo presente la "afinidad ideológica y política" con los actores con los que se aspira a confluir. "Nosotros estamos dispuestos a hablar e intentar llegar a acuerdos con los partidos que se opongan al régimen de guerra, que se opongan a la OTAN y que se opongan a la corrupción", puesto que es obvio que para hacer una coalición "tiene que haber una sintonía política e ideológica", ha manifestado. Cuestionado sobre si esa sintonía existe por ejemplo con IU, que es una formación que históricamente ha exigido la salida de la Alianza Atlántica y en contra del aumento del gasto militar, Fernández ha respondido con una máxima por la que se rige la política y es que "uno no es lo que dice sino lo que hace". Si estás en contra del régimen de guerra y si estás de acuerdo con salir de la OTAN, si estás en contra del rearme y la corrupción pero permaneces en un gobierno que te mete en un régimen de guerra, en el rearme y estás hasta las cejas de corrupción... Yo lo veo un poco contradictorio, pero vamos a hablar con todo aquel que coincida programática e ideológicamente con nosotros", ha apostillado. Por ello, el coportavoz de Podemos ha manifestado que hay que ser prudente para ver cómo discurren las conversaciones y que hay tiempo para hablar, dado que aún es pronto para concretar la cuestión de las coaliciones, ya que los comicios en Andalucía están previstos para mayo o junio. TIENE SU HOJA DE RUTA Y desde el respeto a lo que hagan otras formaciones políticas, la formación morada tiene su "hoja de ruta", que es construir una "izquierda fuerte y verdaderamente transformadora". "Todavía hay tiempo para poder tejer alianzas y para poder construir una candidatura amplia", ha enfatizado. Fernández ha subrayado que, en este objetivo, tan relevante es el diálogo con los partidos como con los sectores de la sociedad civil andaluza, dado que su meta es una candidatura plural que permita desalojar al presidente autonómico, Juanma Moreno, al que acusa de provocar "recortes terribles en los servicios públicos andaluces y que ha empobrecido a la mayoría social". "Hay una urgencia vital e imperiosa de desalojar a Moreno Bonilla del Gobierno. Los andaluces no aguantarían otro Gobierno de Moreno Bonilla y para eso hay que tener una candidatura también con claridad ideológica en un momento en el que el PSOE es prácticamente indistinguible del PP en muchas cosas", ha resaltado.

