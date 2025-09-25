Dice que la economía de EEUU es vulnerable a perturbaciones debido a tasas elevadas: reporte
- 1 minuto de lectura'
WASHINGTON, 25 sep (Reuters) - La economía estadounidense es más vulnerable a las perturbaciones en estos momentos debido a las elevadas tasas de interés basadas en la infundada preocupación por la inflación de los responsables monetarios de la Reserva Federal, dijo el gobernador Stephen Miran.
En un programa de Fox Business, Miran afirmó que la tasa debería bajar 2 puntos porcentuales en recortes de medio punto porque "cuando la política monetaria está en esa postura restrictiva, la economía se vuelve más vulnerable a los shocks a la baja", dijo Miran.
Además, sostuvo que no había señales de que los aranceles estuvieran impulsando la inflación, pero "eso es lo que está frenando a muchos de mis colegas". (Reporte de Howard Schneider; Editado en español por Natalia Ramos)
