Dice que restringe visas de algunos ciudadanos centroamericanos por sus vínculos con China
LA NACION
WASHINGTON, 4 sep (Reuters) - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró el jueves que Washington estaba restringiendo los visados a algunos ciudadanos centroamericanos que supuestamente "actúan intencionadamente en nombre del Partido Comunista Chino" y socavan el Estado de Derecho.
La declaración de Rubio no nombraba a ningún individuo ni citaba ejemplos específicos de las acciones por las que estaban en el punto de mira.
"Como resultado, estos individuos y sus familiares inmediatos serán generalmente inelegibles para entrar en Estados Unidos", dijo Rubio en su declaración. (Información de Kanishka Singh en Washington, Editado en español por Juana Casas)
