'Diddy' Combs absuelto de tráfico sexual y asociación ilícita, condenado por cargos menores

Por Luc Cohen y Jack Queen

NUEVA YORK, 2 jul (Reuters) -

Sean "Diddy" Combs fue absuelto el miércoles de los cargos de tráfico sexual y chantaje que podrían haberle condenado a cadena perpetua, pero fue declarado culpable de delitos menores relacionados con la prostitución, en un golpe a los fiscales que dijeron que el magnate de la música utilizaba "la violencia y el miedo" para abusar de las mujeres.

El veredicto es, en general, una victoria para Combs, ex multimillonario conocido por promover el hip-hop en la cultura estadounidense.

El jurado de 12 miembros le declaró culpable por unanimidad de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, pero absolvió a Combs de los cargos de conspiración para extorsionar y de dos cargos de tráfico sexual a dos de sus antiguas parejas sentimentales: la cantante de rhythm and blues Casandra "Cassie" Ventura, y una mujer conocida en el tribunal por el seudónimo de Jane.

Después de que el juez despidiera al jurado y a los abogados de ambas partes, Combs se arrodilló ante su silla y pareció rezar. Luego se levantó y miró a la galería del tribunal.

"Pronto estaré en casa", dijo, sonriendo y juntando las manos. "Os quiero. Gracias, os quiero".

La familia y los seguidores de Combs prorrumpieron en aplausos y vítores.

Combs, de 55 años, que se había declarado inocente de los cinco cargos, se enfrenta a una pena máxima de 10 años de prisión por cada uno de los dos cargos de prostitución.

Los fiscales reconocieron en una presentación judicial que las directrices federales para la imposición de penas parecían recomendar una sentencia máxima de 5 1/4 años. Los abogados de Combs argumentaron que dos años sería el límite máximo.

Combs, también conocido a lo largo de su carrera como Puff Daddy y P. Diddy, fue reconocido en su momento por convertir en estrellas a artistas como Notorious B.I.G. y Usher.

En el juicio, los miembros del jurado vieron imágenes de vigilancia de 2016 que mostraban a Combs pateando y arrastrando a Ventura en el pasillo de un hotel InterContinental en Los Ángeles, donde ella dijo que estaba tratando de salir de un "Freak Off".

Jane testificó más tarde que Combs en junio de 2024 la atacó y le ordenó que le practicara sexo oral a un artista masculino, a pesar de que ella le dijo que no quería.

Ese supuesto ataque tuvo lugar un mes después de que Combs se disculpó en las redes sociales por su ataque a Ventura en 2016, cuyas imágenes habían sido difundidas por la CNN. Según los fiscales, la violencia física era solo una de las formas en que Combs obligaba a Ventura y Jane a participar en las actuaciones, una coacción que, según ellos, equivale a tráfico sexual porque los acompañantes masculinos cobraban. Ambas mujeres declararon que Combs las amenazó con retirarles la ayuda económica y con filtrar imágenes sexuales explícitas de ellas si se negaban. "El acusado usó el poder, la violencia y el miedo para conseguir lo que quería", dijo la fiscal Christy Slavik en su alegato final el 26 de junio. "No acepta un no por respuesta". Los abogados defensores de Combs argumentaron que, aunque Combs pudo haber cometido violencia doméstica en el contexto de una relación sentimental volátil, su conducta no equivalía a tráfico sexual. Argumentaron que Ventura y Jane eran mujeres fuertes e independientes que participaron voluntariamente en los espectáculos sexuales porque querían complacer a Combs. Ambas mujeres declararon que pasaron tiempo con Combs y participaron en espectáculos sexuales después de que él las golpeó. Los abogados defensores argumentaron que Ventura y Jane estaban acusando retrospectivamente a Combs de forzar su participación en los espectáculos porque estaban celosas de que él se viera con otras mujeres. CONSPIRACIÓN MAFIOSA Además de Ventura y Jane, los miembros del jurado también escucharon el testimonio de exasistentes personales de Combs que dijeron que sus trabajos incluían preparar habitaciones de hotel para los "Freak Offs" y comprar drogas para su jefe. Un guardia de seguridad del InterContinental declaró que Combs, en presencia de su jefe de personal, le pagó US$100.000 para que le entregara lo que él creía que era la única copia de la cinta de vigilancia de su ataque a Ventura. Scott Mescudi, el rapero conocido como Kid Cudi, dijo a los jurados que Combs estuvo probablemente implicado en un incendio provocado en su auto después de que Combs descubrió que mantenía una relación sentimental con Ventura. Según la fiscalía, todos estos actos fueron llevados a cabo por Combs y sus socios en el marco de una conspiración de extorsión cuyo objetivo era, en parte, facilitar sus abusos y mantener ocultas las pruebas de sus fechorías. La defensa alegó que Combs era un empresario de éxito que consumía drogas con fines recreativos, pero que mantenía separadas su vida profesional y personal. Combs está en una prisión federal de Brooklyn desde su detención en septiembre de 2024. (Reporte de Luc Cohen y Jack Queen en Nueva York; información adicional de Jonathan Stempel en Nueva York; edición de Lisa Shumaker y Nick Zieminski. Editado en español por Natalia Ramos y Juana Casas)