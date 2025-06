"Diddy" Combs confirma que no testificará en juicio por delitos sexuales, elogia a su juez

NUEVA YORK (AP) — Sean “Diddy” Combs le dijo al juez en su juicio por tráfico sexual que está haciendo un “excelente trabajo” al confirmar el martes que no testificará.

Combs hizo el comentario al juez federal de distrito Arun Subramanian después de que le preguntaran si testificaría.

La pregunta fue planteada por el juez de Manhattan después de que la fiscalía concluyera su presentación de pruebas de más de seis semanas contra el magnate del hip hop. Más tarde en la tarde, la defensa concluyó sin llamar a ningún testigo.

En un hecho rutinario, después de que los fiscales expusieran su caso, los abogados de Combs presentaron argumentos para desestimar los cargos, como ocurre en otros juicios penales, argumentando que no se habían probado. El juez dijo que dictará su fallo en una fecha posterior.

Los fiscales convocaron a 34 testigos para intentar probar los cargos de tráfico sexual y conspiración de crimen organizado que resultaron en el arresto de Combs en septiembre, incluyendo a dos exnovias de Combs que testificaron que se sintieron coaccionadas a participar en encuentros sexuales maratónicos con trabajadores sexuales masculinos que apodaban “freak-offs” o “noches de hotel”.

Sin embargo, los abogados defensores dicen que fueron encuentros sexuales consensuados consistentes con el estilo de vida swinger.

Combs, de 55 años, se ha declarado no culpable y ha permanecido encarcelado sin derecho a fianza en una prisión federal en Brooklyn después de que varios jueces concluyeran, en el otoño pasado, que era un peligro para la comunidad.

Es práctica estándar en los juicios penales federales que el juez cuestione directamente al acusado sobre la decisión de testificar o no, en parte para asegurar que el acusado sepa que es su decisión, independientemente de lo que sus abogados le hayan dicho.

Cuando llegó el momento de que Subramanian cuestionara a Combs después de que los fiscales concluyeran, el juez le preguntó cómo se sentía.

“Me siento muy bien, su señoría”, respondió el fundador de Bad Boy Entertainment, antes de ofrecer un cumplido al juez previo a que le planteara otra pregunta.

"Quiero decirle gracias, está haciendo un excelente trabajo”, dijo Combs.

Combs dijo que discutió “a fondo” el asunto con sus abogados antes de decidir no testificar.

“Esa es mi decisión, su señoría”, dijo Combs, añadiendo: “Esa es únicamente mi decisión”.

Instado por el juez, aclaró más: “Quiero decir, es mi decisión con mis abogados...

La estoy tomando”.

Desde que comenzó el juicio a principios de mayo, los testigos del gobierno han incluido a exempleados de las empresas de Combs, pero la mayor parte de su prueba ha provenido del testimonio de dos exnovias: Casandra “Cassie” Ventura y una modelo e influencer de internet conocida por los jurados solo por el seudónimo “Jane”.

Ventura, de 38 años, testificó durante cuatro días durante la primera semana del juicio, diciendo que se sintió presionada para participar en cientos de “freak-offs” porque los encuentros le permitirían tener intimidad con Combs después de realizar actos sexuales con trabajadores sexuales masculinos mientras él los observaba untarse con aceite para bebés y a veces filmaba los encuentros.

Jane testificó durante seis días sobre los actos sexuales que etiquetó como “noches de hotel”, diciendo que las estaba poniendo en perspectiva después de comenzar terapia hace tres meses. Dijo que se sintió coaccionada para participar tan recientemente como el pasado agosto, pero lo hizo porque amaba y aún ama a Combs.

Ventura estuvo en una relación con Combs desde 2007 hasta 2018, mientras que Jane estuvo frecuentemente con él desde 2021 hasta su arresto, incluso planeaba encontrarse con Combs en el hotel de Nueva York, donde fue detenido.

The Associated Press generalmente no identifica a personas que dicen ser víctimas de abuso sexual, a menos que denuncien públicamente, como lo ha hecho Cassie.

A lo largo del juicio, los abogados defensores han presentado su caso para la exoneración a través de su interrogatorio a los testigos, incluyendo a varios que testificaron de mala gana o solo después de que se les concediera inmunidad por cualquier delito que pudieran haber cometido.

Combs ha estado activo en su defensa, escribiendo notas a sus abogados y a veces ayudándolos a decidir cuándo dejar de interrogar a un testigo.

Fue reprendido una vez por el juez por asentir con entusiasmo hacia los jurados durante un tramo exitoso de contrainterrogatorio por uno de sus abogados. Los fiscales se quejaron de que sus gestos eran una forma de testificar sin estar sujeto a contrainterrogatorio. El juez advirtió que podría ser excluido de su juicio si volvía a suceder.

En la última semana, los fiscales y los abogados defensores han mostrado a los jurados más de 40 minutos de grabaciones que Combs hizo de los “freak-offs” o “noches de hotel”.

Varios jurados parecían ocasionalmente incómodos mientras veían y escuchaban el audio de los encuentros, pero la mayoría no parecía reaccionar.

En su declaración de apertura, Geragos había llamado a los videos “pruebas contundentes de que la conducta sexual en este caso fue consensuada y no basada en coacción”.

Los argumentos finales estaban programados para el jueves.