Didier Deschamps: "Trataremos de limitar la influencia de Messi"

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, felicitó a sus jugadores por lograr la segunda final consecutiva en la Copa del Mundo, con "calidad, experiencia y mentalidad" tras el 2-0 sobre Marruecos en semifinales, pensando ya en cómo parar a Leo Messi y a Argentina en la final del domingo en Catar 2022.

"Siempre es un orgullo inmenso lograr el objetivo. Este era el √ļltimo paso para acceder a la final del domingo. No fue f√°cil pero con una combinaci√≥n de calidad, experiencia y mentalidad, lo logramos. Como entrenador, mi satisfacci√≥n es ante todo por el grupo de jugadores que est√°n aqu√≠. No pienso especialmente en m√≠, es principalmente para ellos", dijo en rueda de prensa.

El preparador galo explic√≥ las bajas de Dayot Upamecano y Adrien Rabiot este mi√©rcoles. "Upamecano no estaba al 100%, estaba con fiebre, por eso no inici√≥ el partido. Llevaba tres d√≠as complicados desde el √ļltimo partido. Rabiot estaba un poco mejor esta tarde pero no lo suficiente, no nos arriesgamos, pero como faltan cuatro d√≠as para la final, deber√≠a estar disponible el domingo", afirm√≥.

Deschamps, que no respondi√≥ a la pregunta de si llamar√° a Karim Benzema para la final, se refiri√≥ a la lucha por el t√≠tulo contra una Argentina a la que eliminaron en octavos de final de Rusia 2018. "Messi ha brillado desde el inicio de la competici√≥n. Hay diferencias. Hace cuatro a√Īos imaginaba su posici√≥n, pero aqu√≠ tiene mucha libertad", apunt√≥ sobre el '10' argentino.

El técnico galo confesó que tratarán de minimizar al del PSG, igual que Argentina tratará de hacer con los jugadores importantes de Francia. "Toca muchos balones, es realmente muy fuerte. Nos aseguraremos de limitar su influencia tanto como sea posible, como intentarán hacer con algunos de nuestros jugadores", afirmó.

Adem√°s, Deschamps explic√≥ la entrada de un Randal Kolo Muani que hizo el 2-0 en el primer bal√≥n que toc√≥, tras una buena jugada de Mbapp√©. "Sab√≠a que ten√≠a la habilidad para correr y es un buen ejemplo para todos los dem√°s jugadores que no han sido utilizados pero que en alg√ļn momento pueden ser decisivos. El banquillo es importante", termin√≥.

Europa Press