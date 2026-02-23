Diecinueve fallecidos en un accidente de autobús en Nepal

KATMANDÚ, 23 feb (Reuters) - Un autobús de pasajeros se precipitó por una carretera montañosa en el oeste de Nepal antes del amanecer del lunes, causando la muerte de 19 personas, entre ellas un ciudadano británico, según informó la policía.

Hasta el momento solo se ha identificado a nueve de los fallecidos, según la policía, que añadió que el autobús transportaba a 44 personas en total.

Un neozelandés y un ciudadano chino se encontraban entre los 25 heridos.

El autobús, que se dirigía a la capital nepalí, Katmandú, desde la ciudad turística de Pokhara, se precipitó 200 metros desde la carretera en Behighat, en el distrito de Dhading, a 80 kilómetros al oeste de Katmandú, según un comunicado de la policía.

Los heridos están siendo atendidos en hospitales de Katmandú, según el comunicado.

Los accidentes de tráfico son frecuentes en Nepal, un país mayoritariamente montañoso donde las condiciones de las carreteras son deficientes. Cada año mueren cientos de personas en accidentes de tráfico en Nepal. (Información de Gopal Sharma; edición de YP Rajesh; edición en español de Jorge Ollero Castela)