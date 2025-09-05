Dieciséis años después, Paraguay se vuelve a clasificar al Mundial

Tras dieciséis años de ausencia, Paraguay volverá a jugar un Mundial, tras clasificar este jueves para el torneo de Norteamérica de 2026 al empatar 0-0 con Ecuador.

Ante 45.000 espectadores en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, el empate desató la algarabía de jugadores y del público, al tiempo que miles de personas se volcaron a festejar en las calles de la ciudad.

El presidente del país, Santiago Peña, decretó feriado nacional para el viernes, "en homenaje a la campaña épica (de la selección) que ha inspirado a toda la población y que amerita el abrazo entre todos los paraguayos".

Feriado nacional

Muy parejo en el primer tiempo, Paraguay inclinó a su favor la balanza con dos oportunidades magníficas desperdiciadas por el delantero Ramón Sosa, una de ellas un mano a mano con el portero Hernán Galíndez a los 15 minutos.

Paraguay arrancó furibundo presionando hasta la última línea de la Tricolor, que ya había asegurado su clasificación al Mundial en la pasada doble fecha, en junio.

La defensa ecuatoriana soportó estoica y ordenadamente el embate local hasta equilibrar las acciones e inclusive mostrar sus garras para hacer daño.

El atacante ecuatoriano Enner Valencia tuvo en sus pies una opción de gol, pero la jugada fue invalidada por posición adelantada.

A los 28 minutos, el extremo ecuatoriano Nilson Angulo, solo, controló un centro de Pedro Vite pero su remate fue atrapado a tiempo por el guardameta Roberto 'Gatito' Fernández, hijo del arquero del mismo nombre que defendió la valla de la selección paraguaya en el Mundial de México 1986.

En el segundo tiempo, el encuentro se mantuvo en un alto nivel que tensionó el ambiente, al punto que acalló por pasajes el aliento del público a su equipo.

A diferencia de los dirigidos por Sebastián Beccacece, que no regalaron casi ningún error en su juego, las vacilaciones en el área paraguaya generaron preocupación en el Defensores del Chaco.

Un remate en el travesaño

Un minuto más tarde, Ecuador se salvó por duplicado. Primero fue un despeje con rebote de un remate de Tony Sanabria y luego otro potente disparo, un cañonazo de media distancia de Cubas que se estrelló en el travesaño.

La jugada despertó a los espectadores, que observaron con quebranto las réplicas de los ecuatorianos aunque estas no fructificaron.

Los 15 minutos finales transcurrieron en relativa paz hasta el pitazo final del árbitro brasileño Raphael Claus.

Alineaciones:

Paraguay: Roberto Fernández - Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso - Diego Gómez, Adrián Cubas (Damian Bobadilla, 85), Ramón Sosa Acosta (Kaku, 77), Miguel Almirón, Ronaldo Martínez (Matías Galarza, 61) - Arnaldo Sanabria (Alex Arce, 85). DT: Gustavo Alfaro.

Ecuador: Hernán Galíndez - Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Jordy Alcivar, Willian Pacho - Pervis Estupiñán (Felix Torres, 85), Angelo Preciado, Nilson Angulo (Alan Minda, 85), Pedro Vite (Patrik Mercado, 90+3) - Kendry Paez (Gonzalo Plata, 70), Enner Valencia (Kevin Rodríguez, 70). DT: Sebastian Beccacece.

