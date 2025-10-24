Diecisiete colombianos presos en cárceles de Venezuela fueron liberados

Diecisiete colombianos que estaban presos en distintas cárceles de Venezuela fueron liberados y serán llevados a sus lugares de origen, informó el viernes la Cancillería colombiana.

Venezuela registra múltiples denuncias por violaciones de derechos humanos y encarcelamientos políticos tras la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro en julio de 2024.

"Tras meses de diálogo y coordinación diplomática, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (...) logró la liberación de un primer grupo de 17 colombianos que se encontraban privados de la libertad en distintos centros penitenciarios de Venezuela", indicó el comunicado.

Bogotá no reconoció el triunfo de Maduro para un tercer mandato consecutivo, pero mantuvo abiertos los canales diplomáticos con Venezuela.

Ambos países han estrechado lazos ante la ofensiva militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico con mortíferos ataques contra supuestas embarcaciones narco.

Maduro ha dicho que medio centenar de colombianos señalados como "mercenarios" están presos en Venezuela. La diplomacia colombiana pide la liberación de los detenidos.

Organizaciones de derechos humanos denuncian a su vez abusos y falta de garantías judiciales de los detenidos en Venezuela.

"Seguiremos trabajando con las autoridades venezolanas para que ningún colombiano quede desamparado. La diplomacia también se expresa en gestos humanitarios", señala el boletín.

